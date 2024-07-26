«Мы сильны своим единством»: в Свияжске стартовал фестиваль «Духовное единство России — послание миру»

Фото: Динар Фатыхов

Три дня, 10 регионов, 31 творческий коллектив, 467 участников и более 35 тыс. гостей — событий такого размаха и масштаба остров-град Свияжск в своей истории еще не принимал. С 26 по 28 июля на земле православной святыни не будут смолкать византийские распевы, григорианский хорал, ранняя русская монодия и полифония, ранний партес, пение а капелла, выступления фольклорных ансамблей и старинные музыкальные инструменты. Будут шуметь театральные представления, водиться хороводы, все желающие смогут присоединиться к народным играм и мастер-классам иконописи, каллиграфии и т. д. Представители научного сообщества примут участие в работе тематических круглых столов.

Площадки по всему острову-граду начали работать с 9 утра. В церемонии официального открытия фестиваля принял участие Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев.

— Благодарю всех вас за то, что собрались здесь, несмотря на погоду. Самое главное — сохранять мир. В этом наша республика служит многим примером. Мы сильны своим единством, — подчеркнул Минтимер Шаймиев.

Последние аккорды свияжской части фестиваля 2024 года затихнут ближе к 8 часам вечера воскресенья, 28 июля. А уже 16 августа, и тоже на три дня, фестиваль «Духовное единство России — послание миру» развернется на земле древнего Болгара. Но уже с совсем другой и тоже уникальной программой.

Посещение фестиваля — свободное. Работают шаттлы.

