Власти Франции созвали кризисный штаб из-за поджогов на железнодорожных путях
Власти Франции созывают кризисный штаб в связи с саботажем на железных дорогах страны, произошедшим накануне открытия Олимпийских игр.
По данным BFMTV, злоумышленники подожгли кабели на нескольких линиях высокоскоростных поездов, что привело к серьезным перебоям в движении. Около 800 тысяч пассажиров пострадали от отмены и задержек поездов.
— Исполняющий обязанности премьер-министра Габриэль Атталь прибудет на заседание кризисного штаба Министерства транспорта в Париже, — сообщили в BFMTV.
Национальная компания железных дорог Франции подтвердила, что ночью были совершены поджоги.
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказал о всплеске заболеваемости коронавирусом во Франции перед началом Олимпийских игр — 2024 в Париже.
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