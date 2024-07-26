Власти Франции созвали кризисный штаб из-за поджогов на железнодорожных путях

Фото: Динар Фатыхов

Власти Франции созывают кризисный штаб в связи с саботажем на железных дорогах страны, произошедшим накануне открытия Олимпийских игр.

По данным BFMTV, злоумышленники подожгли кабели на нескольких линиях высокоскоростных поездов, что привело к серьезным перебоям в движении. Около 800 тысяч пассажиров пострадали от отмены и задержек поездов.

— Исполняющий обязанности премьер-министра Габриэль Атталь прибудет на заседание кризисного штаба Министерства транспорта в Париже, — сообщили в BFMTV.



Национальная компания железных дорог Франции подтвердила, что ночью были совершены поджоги.



Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказал о всплеске заболеваемости коронавирусом во Франции перед началом Олимпийских игр — 2024 в Париже.



Дарья Пузикова