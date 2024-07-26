Рамзан Кадыров призвал полностью заблокировать YouTube в России

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выразил мнение о необходимости полной блокировки видеохостинга YouTube на территории России.

В беседе с журналистами он заявил, что давно следовало закрыть платформу, так как она блокирует каналы, которые защищают интересы России.

— Давно надо было закрыть YouTube, незамедлительно заблокировать. Потому что все наши каналы, которые защищают интересы России, Чеченской Республики, интересы человека, они сразу блокируют. А тех шайтанов, которые вводят людей в заблуждение, они поддерживают, — сказал Кадыров.

Ранее председатель Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн анонсировал снижение скорости загрузки YouTube до 40% на стационарных компьютерах. Депутат пояснил, что это связано с решением дата-центров России, сотрудничающих с Google по «серым» схемам, прекратить работу с платформой.

Олег Исаков