Рамзан Кадыров призвал полностью заблокировать YouTube в России
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выразил мнение о необходимости полной блокировки видеохостинга YouTube на территории России.
В беседе с журналистами он заявил, что давно следовало закрыть платформу, так как она блокирует каналы, которые защищают интересы России.
— Давно надо было закрыть YouTube, незамедлительно заблокировать. Потому что все наши каналы, которые защищают интересы России, Чеченской Республики, интересы человека, они сразу блокируют. А тех шайтанов, которые вводят людей в заблуждение, они поддерживают, — сказал Кадыров.
Ранее председатель Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн анонсировал снижение скорости загрузки YouTube до 40% на стационарных компьютерах. Депутат пояснил, что это связано с решением дата-центров России, сотрудничающих с Google по «серым» схемам, прекратить работу с платформой.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.