Украина отказалась участвовать в заседании Совбеза ООН под председательством России

МИД Украины заявил, что страна не будет участвовать в заседании Совета Безопасности ООН, которое состоится под председательством России.

На предстоящей встрече планируется обсудить вопрос о поставках оружия западными странами ВСУ. В качестве аргумента МИД Украины приводит тот факт, что Россия не имеет права на председательство в Совете Безопасности ни с правовой, ни с моральной точки зрения.

— Россия не имеет права ни с правовой, ни с моральной точки зрения выполнять функции председательствующей в Совете Безопасности, — процитировали слова представителей внешнеполитического ведомства Украины RT.

Напомним, Россия является председателем Совбеза ООН с начала июля 2024 года. Срок председательства истекает в конце текущего месяца.

Олег Исаков