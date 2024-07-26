Суд Татарстана оставил в СИЗО экс-главу совета при МЧС по афере на 5 миллионов

Фото: Максим Платонов

Сегодня Верховный суд Татарстана признал законным арест экс-директора АНО «Научно-технический совет при МЧС РТ» Максима Хомича. Под стражу по делу об афере в 5,5 млн рублей его в начале июля отправил Вахитовский суд Казани, передает с заседания журналист «Реального времени».



По версии сотрудников СК, в 2013—2019 годах директор за помощь в согласовании паспортов безопасности промышленным компаниям с получением нужных подписей в структуре МЧС брал деньги и присваивал их.

Сам Хомич вину не признает. На заседании его защитник заявила: дело возбуждено, чтобы оказывать давление на Хомича с целью получения показаний против должностных лиц МЧС Татарстана.

В Следкоме по Татарстану это дело пока не комментируют.

Подробности сегодняшнего заседания — в репортаже «Реального времени».