Генпрокуратура РФ будет добиваться экстрадиции «финикийца» Зыгмунтовича из ОАЭ
Обращение следователей по делу Finiko за правовой помощью к коллегам из пяти стран способствовало поимке Зыгмунта Зыгмунтовича. Его задержали в Арабских Эмиратах, но вопрос об экстрадиции пока не решен, обнародовала информацию Генпрокуратура РФ.
Зыгмунтовичу заочно предъявлены обвинения в причастности к ОПС и мошенничестве в особо крупном размере. В августе 2021 года Зыгмунтович был заочно арестован Вахитовским райсудом Казани. Под арестом оказалась и его недвижимость в Татарстане — жилой дом, квартира, четыре парковочных места и автомобиль.
По данным следствия, Россию Зыгмунтович покинул еще с двумя соратниками создателя проекта Кирилла Доронина — Эдвардом и Маратом Сабировыми.
По версии МВД, «движимый корыстным умыслом Доронин не позднее 27 сентября 2018 года (дата регистрации домена finiko.ru) вступил в преступный сговор с Зыгмунтовичем и Сабировыми» ради «хищения денежных средств граждан под предлогом инвестиционной деятельности», и уже вчетвером они разработали преступный план по созданию доступной виртуальной интернет-платформы — способа получения максимального преступного дохода.
В последней редакции обвинения ущерб по делу оценивался в сумму свыше 1 млрд рублей. К ответственности привлекаются два десятка россиян из числа региональных лидеров, 10-х «звезд» и администрации криптовалютного «проекта автоматической генерации прибыли». 13 из них находятся в СИЗО и под домашним арестом, остальные объявлены в розыск.
Генпрокуратура РФ намерена добиваться экстрадиции задержанного Зыгмунтовича.
Напомним, запросы об оказании помощи следователям МВД РФ также направлены в Эстонию, Турцию, Германию и на остров Сент-Люсия на Карибах. Силовиков интересуют местонахождение беглых «финикийцев», а также активы лидеров финансовой пирамиды и сервера платформы «автоматической генерации прибыли».
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