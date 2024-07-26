Российские медики разрабатывают две новые вакцины от ВИЧ

Фото: Динар Фатыхов

Специалисты Федерального медико-биологического агентства разрабатывают две новые вакцины для лечения ВИЧ-инфекции — «КомбиМаб-1» и «КомбиМаб-2», об этом сообщает ТАСС.

Вакцина «КомбиМаб-1» уже прошла доклинические исследования и продемонстрировала свою безопасность. Она способна обеспечить защиту от ВИЧ на срок не менее 1,5 года после однократного введения. В настоящее время идет подготовка к клиническим исследованиям.

Вакцина «КомбиМаб-2» также использует аденоассоциированный вектор для доставки широко нейтрализующих антител к ВИЧ. Доклинические проверки этой вакцины будут завершены в начале 2026 года.