В поселке Борисоглебское продолжается строительство центра врача общей практики и педиатра

Фото: Салават Камалетдинов

Строительство центра врача общей практики и педиатра в поселке Борисоглебское выполнено на 27%. Завершить работы планируется к концу года, сообщают в исполкоме Казани.

На сегодня строители обустроили фундамент, приступили к кладке стен и выполнению сантехнических работ. Накануне ход возведения объекта площадью почти 395 кв. м проинспектировал глава администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Ренат Шамсутдинов.



В учреждении будут оказывать первичную доврачебную и первичную врачебную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях. В том числе проводить диагностику, лечение, забор крови, наблюдение за хроническими больными, вакцинацию.

Штат центра врача общей практики и педиатра будет состоять из терапевта, фельдшера, акушера, педиатра, медицинских сестер и других специалистов. Учреждение сможет принимать семь детей и около 30 взрослых в смену.

Численность прикрепленного взрослого населения составляет 1 248 человек, а детского — 679. С каждым годом эти показатели увеличиваются, поэтому возникла необходимость в строительстве медучреждения в поселке. Напомним, возводить центр врача общей практики и педиатра начали в мае. Работы ведутся по национальному проекту «Здравоохранение».

Поселок Борисоглебское находится в пяти километрах от детской городской клинической больницы №7 и в 10 км от городской больницы №12.