Ильшат Гимаев: мы будем ходатайствовать о продлении льготной ипотеки на 2023 год

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Замглавы Минстроя РТ Ильшат Гимаев рассказал, что льготная ипотека на сегодняшний день действует до 31 декабря текущего года.

— Наша позиция в том, что льготную ипотеку надо сохранить и на 2023 год. Это позволит сохранить рынок первичного жилья. На сегодня идет некоторый спад продаж квартир. Если льготной ипотеки не будет, это может усилиться. Мы будем ходатайствовать о продлении льготной ипотеки 2023 года. Думаю, что регионы нас поддержат, — отметил замминистра.



На сегодняшний день в Татарстане свою деятельность ведут 110 застройщиков. Они строят более 217 многоквартирных домов общей площадью 2,9 млн кв. метров.

Накануне замглавы Министерства финансов России Алексей Моисеев заявил, что выдача льготной ипотеки под 7% на жилье в новостройках может закончиться 31 декабря. По его словам, Минфин не видит необходимости в новых мерах господдержки первичного рынка жилья.

Диана Фатыхова