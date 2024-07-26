В Госдуме рекомендовали принять законопроект о возврате водительских прав участникам СВО

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Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству предложил включить в повестку пленарного заседания 30 июля законопроект, который уточняет порядок возврата водительского удостоверения участникам СВО, ранее лишенным права управления транспортом.

Закон «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях» предлагает дополнить кодекс статьей 32.6.1. Она описывает порядок исполнения постановления о лишении права управления транспортным средством в период мобилизации, военного положения или военного времени, пишет ТАСС.

Согласно законопроекту, если участник СВО, лишенный права управления за административное правонарушение, призван на службу по мобилизации или заключил контракт, то исполнение постановления приостанавливается. Удостоверение возвращается после увольнения со службы. Если гражданин совершает новое административное правонарушение в области дорожного движения, то срок лишения специального права возобновляется со дня вступления в законную силу нового постановления о назначении административного наказания.

Исполнение постановления прекращается, а изъятое удостоверение возвращается без проверки знания ПДД и медосвидетельствования, в том числе со дня награждения гражданина госнаградой, полученной в период службы, со дня увольнения по состоянию здоровья или достижения предельного возраста, либо со дня исключения из добровольческого формирования в связи с истечением срока контракта.

Реализация положений проекта будет распространяться на лиц, подвергнутых административному наказанию в виде лишения права управления до момента вступления в силу его норм.

Депутаты партии «Новые люди» внесли в Государственную думу законопроект, согласно которому предлагается увеличить срок действия водительского удостоверения до 15 лет.

Рената Валеева