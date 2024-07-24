На окраине Казани планируется строительство нового микрорайона на 25,4 тыс. человек

Фото: Артем Гафаров

Документ проекта планировки территории «Березовая роща» в Приволжском районе с жилой площадью почти в 49 га, выставили на общественные обсуждения на основании постановления исполкома Казани. Рядом с поселком Мирный, где традиционно проводится Сабантуй, планируется жилая застройка, которая вместит 25,4 тыс. человек. Вместе с ней хотят построить три школы и шесть детсадов. Подробнее — в материале «Реального времени».



Микрорайон вместит в себя 25,4 тыс. жителей

Площадь рассматриваемой территории в рамках проекта планировки составляет 114,1 га. По документу территория «Березовой рощи» ограничена с запада железнодорожными путями станций «Березовая роща» и «Комбинат», с востока — муниципальным образованием Казань, с севера — микрорайонами «Ферма-2» и М14.

Развитие проекта «Березовая роща» будет идти поочередно. После утверждения проекта планировки освоение территории под постройку жилых домов пройдет в три этапа.

Проектом планировки предусмотрены следующие градостроительные мероприятия:

размещение зон жилой застройки со встроенными, пристроенными и

встроенно-пристроенными нежилыми помещениями на первом уровне;

встроенно-пристроенными нежилыми помещениями на первом уровне; размещение зон объектов учебно-образовательного назначения — школы и детсады;

размещение объектов здравоохранения: поликлиники для детского и взрослого населения;

размещение многоуровневых паркингов со встроенными коммерческими помещениями и пожарной части.

В границы территории входит жилая застройка общей площадью помещений 49 га для почти 25,4 тыс. человек.

Первый этап: 19,5 га от проектируемой зоны общественно-жилого назначения. Общая площадь квартир на территории — 344 тыс. кв. м.

Второй этап: 11,5 га с площадью квартир 195 тыс. кв. м.

Третий этап: 18 га с площадью квартир 223 тыс. кв. м.

Функциональное зонирование территории проекта «Березовая роща» включает жилые комплексы (отмечены оранжевым); детсады и школы (голубым); бизнес-центры, спортивный комплекс, культурно-досуговый центр (красным); паркинги и пожарная часть (серым); поликлиника (зеленым). Скриншот документации исполкома Казани

На территории жилого района разместятся три школы, шесть детских садов, а также поликлиника с оздоровительным центром

В проекте 10,2 га определено под строительство трех школ на 4,5 тыс. мест, и 7,8 га для шести детских садов общей вместимостью 2,1 тыс. человек. Предполагается разместить и коммерческий детский сад на 50 мест в одном из жилых домов.

Запланировано также строительство поликлиники, рассчитанной на 855 посещений детей и взрослых в смену. Амбулаторное отделение предусмотрено как для жителей жилого района «Березовая роща», так и микрорайона М14.

На площади 6 404 кв. м расположится физкультурно-оздоровительный центр, включающий спортивные залы общего пользования, бассейн и банно-оздоровительный комплекс на 168 помывочных мест.



Водителям нового микрорайона предоставят 9,5 тысячи машино-мест

В рамках проекта планировки района будет построено 6,49 км новых дорог, включая магистральные улицы общегородского и районного значения, а также улицы местного значения. Также запланировано строительство внутриквартальных проездов.

Для хранения и паркинга автомобилей жителей проектируемых домов предполагается организовать 9 531 машино-мест:

5 967 в подземных паркингах жилых домов;

3 049 на уличных стоянках;

2 440 мест предусмотрено для зон бизнес-центров, спортивных комплексов, культурно-досугового центра.

Инфраструктура проекта: культурный центр, спорткомплекс, библиотека и пожарная часть

Общая площадь встроенных, пристроенных и отдельно стоящих коммерческих помещений составляет 238 тыс. кв. м.

Проектом строительства предусмотрены следующие инфраструктурные объекты:



бизнес-центры, спортивный комплекс, культурно-досуговый центр на общей площади 157 тыс. кв. м;

пожарная часть с двумя пожарными машинами;

городская библиотека, физкультурно-оздоровительный центр и 4 объекта для юридических консультаций;

организация озелененных территорий: бульвары, парки, скверы и сады.

Общая площадь озеленения придомовых территорий составляет:

первый этап — 34 тыс. кв. м;

второй этап — 19,5 тыс. кв. м;

третий этап — 22 тыс. кв. м.

В расположенном рядом М14 хотели построить высотки и детсады

Напомним, что два года назад в расположенном рядом с проектом «Березовые рощи» микрорайоне М14 планировали построить два высотных дома, несколько школ и детских садов.

Постройка расположилась с северо-западной стороны улицы Братьев Батталовых, по северо-восточной стороне жилого массива «Медгородок-3», по юго-восточной стороне улицы Шамиля Каратая. Ранее на участке расположились несколько домов и детский сад, а основную территорию занимал лес.

Школу в микрорайоне собираются сдать к 1 сентября 2024 года — речь о лицее №133 «Гаилә». Учебное заведение рассчитано на 1 224 места. В нем внедрят адаптивную программу и откроют бесплатные дополнительные курсы.