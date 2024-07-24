На окраине Казани планируется строительство нового микрорайона на 25,4 тыс. человек
Документ проекта планировки территории «Березовая роща» в Приволжском районе с жилой площадью почти в 49 га, выставили на общественные обсуждения на основании постановления исполкома Казани. Рядом с поселком Мирный, где традиционно проводится Сабантуй, планируется жилая застройка, которая вместит 25,4 тыс. человек. Вместе с ней хотят построить три школы и шесть детсадов. Подробнее — в материале «Реального времени».
Микрорайон вместит в себя 25,4 тыс. жителей
Площадь рассматриваемой территории в рамках проекта планировки составляет 114,1 га. По документу территория «Березовой рощи» ограничена с запада железнодорожными путями станций «Березовая роща» и «Комбинат», с востока — муниципальным образованием Казань, с севера — микрорайонами «Ферма-2» и М14.
Развитие проекта «Березовая роща» будет идти поочередно. После утверждения проекта планировки освоение территории под постройку жилых домов пройдет в три этапа.
Проектом планировки предусмотрены следующие градостроительные мероприятия:
- размещение зон жилой застройки со встроенными, пристроенными и
встроенно-пристроенными нежилыми помещениями на первом уровне;
- размещение зон объектов учебно-образовательного назначения — школы и детсады;
- размещение объектов здравоохранения: поликлиники для детского и взрослого населения;
- размещение многоуровневых паркингов со встроенными коммерческими помещениями и пожарной части.
- Первый этап: 19,5 га от проектируемой зоны общественно-жилого назначения. Общая площадь квартир на территории — 344 тыс. кв. м.
- Второй этап: 11,5 га с площадью квартир 195 тыс. кв. м.
- Третий этап: 18 га с площадью квартир 223 тыс. кв. м.
На территории жилого района разместятся три школы, шесть детских садов, а также поликлиника с оздоровительным центром
В проекте 10,2 га определено под строительство трех школ на 4,5 тыс. мест, и 7,8 га для шести детских садов общей вместимостью 2,1 тыс. человек. Предполагается разместить и коммерческий детский сад на 50 мест в одном из жилых домов.
Запланировано также строительство поликлиники, рассчитанной на 855 посещений детей и взрослых в смену. Амбулаторное отделение предусмотрено как для жителей жилого района «Березовая роща», так и микрорайона М14.
На площади 6 404 кв. м расположится физкультурно-оздоровительный центр, включающий спортивные залы общего пользования, бассейн и банно-оздоровительный комплекс на 168 помывочных мест.
Водителям нового микрорайона предоставят 9,5 тысячи машино-мест
В рамках проекта планировки района будет построено 6,49 км новых дорог, включая магистральные улицы общегородского и районного значения, а также улицы местного значения. Также запланировано строительство внутриквартальных проездов.
Для хранения и паркинга автомобилей жителей проектируемых домов предполагается организовать 9 531 машино-мест:
- 5 967 в подземных паркингах жилых домов;
- 3 049 на уличных стоянках;
- 2 440 мест предусмотрено для зон бизнес-центров, спортивных комплексов, культурно-досугового центра.
Инфраструктура проекта: культурный центр, спорткомплекс, библиотека и пожарная часть
Общая площадь встроенных, пристроенных и отдельно стоящих коммерческих помещений составляет 238 тыс. кв. м.
Проектом строительства предусмотрены следующие инфраструктурные объекты:
- бизнес-центры, спортивный комплекс, культурно-досуговый центр на общей площади 157 тыс. кв. м;
- пожарная часть с двумя пожарными машинами;
- городская библиотека, физкультурно-оздоровительный центр и 4 объекта для юридических консультаций;
- организация озелененных территорий: бульвары, парки, скверы и сады.
Общая площадь озеленения придомовых территорий составляет:
- первый этап — 34 тыс. кв. м;
- второй этап — 19,5 тыс. кв. м;
- третий этап — 22 тыс. кв. м.
В расположенном рядом М14 хотели построить высотки и детсады
Напомним, что два года назад в расположенном рядом с проектом «Березовые рощи» микрорайоне М14 планировали построить два высотных дома, несколько школ и детских садов.
Постройка расположилась с северо-западной стороны улицы Братьев Батталовых, по северо-восточной стороне жилого массива «Медгородок-3», по юго-восточной стороне улицы Шамиля Каратая. Ранее на участке расположились несколько домов и детский сад, а основную территорию занимал лес.
Школу в микрорайоне собираются сдать к 1 сентября 2024 года — речь о лицее №133 «Гаилә». Учебное заведение рассчитано на 1 224 места. В нем внедрят адаптивную программу и откроют бесплатные дополнительные курсы.
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