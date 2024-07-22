«Я б в рабочие пошел, пусть меня научат»: кому в Татарстане платят больше всего?

По данным «Авито Работы», лидером по размеру зарплатных предложений стала позиция водителя-дальнобойщика — в среднем, ему готовы платить 179 091 рубль в месяц.. Фото: Реальное время

Дальнобойщик, токарь и плиточник оказались в топе самых высокооплачиваемых профессий в Казани в июле. Водителям, каменщикам, фрезеровщикам и строителям также готовы платить более 100 тысяч рублей в месяц. При этом средняя зарплата в республике — 60 тысяч. Рынок, наконец, оценил «людей труда»: спрос на тех, кто готов работать руками, намного превышает предложение. Между тем разрекламированная на государственном уровне профессия ИТ-специалиста продолжает терять свои позиции — начинающие айтишники не могут найти работу. В трендах на рынке труда в период исторически низкой безработицы разбиралась аналитическая служба «Реального времени».

Острый кадровый голод в торговле и на производстве

Уровень безработицы в России, по данным Росстата, сейчас находится на новом историческом минимуме — 2,6%. Нехватка работников не только разгоняет зарплатную гонку, но и ускоряет текучку кадров — лучшие работники уходят туда, где платят больше. По итогам прошлого года уровень реальных зарплат в стране вырос на 7,8%.



По данным hh.ru, в Татарстане на середину июля было размещено 46,6 тысячи вакансий и 138,7 тысячи резюме. При этом за последний месяц количество вакансий увеличилось на 7%, а резюме только на 2%. Ожидаемая заработная плата в Татарстане в среднем, по данным hh.ru, составляет 60 тысяч рублей.



Острая нехватка людей и больше всего вакансий на производстве, в продажах строительстве и торговле. Любопытно, что спрос на айтишников стал не такой «горячий».

Острая нехватка людей и больше всего вакансий на производстве, в продажах, строительстве и торговле. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Топ-10 профобластей с наибольшим спросом на специалистов

Продажи и обслуживание. Рабочий персонал. Производство и сервисное обслуживание. Строительство и недвижимость. Розничная торговля. Транспорт, логистика, перевозки. Домашний и обслуживающий персонал. Административный персонал. Информационные технологии. Туризм, гостиницы, рестораны.

Данные hh.ru

Активнее всего люди размещают резюме и работу в продажах, производстве, строительстве.

Активнее всего люди размещают резюме и работу в продажах, производстве, строительстве. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Топ-10 профобластей, где специалисты размещали больше всего резюме

Продажи и обслуживание клиентов. Рабочий персонал. Производство и сервисное обслуживание. Домашний и обслуживающий персонал. Строительство и недвижимость. Административный персонал. Информационные технологии. Транспорт, логистика, перевозки. Маркетинг, реклама, PR. Финансы и бухгалтерия.

Данные hh.ru

Наибольший дефицит кадров, по данным hh.ru, за последний месяц зафиксирован в розничной торговле, а больше всего резюме на одну вакансию приходится в сфере искусства, развлечений и масс-медиа.

Больше всего резюме на одну вакансию приходится в сфере искусства, развлечений и масс-медиа. предоставлено Казанской городской филармонией

Топ-10 отраслей с дефицитом соискателей в Татарстане

Профессиональная область hh.индекс 1 Розничная торговля 0,9 2 Продажи 2 3 Медицина, фармацевтика 2,1 4 Автомобильный бизнес 2,2 5 Рабочий персонал 2,2 6 Строительство и недвижимость 2,7 7 Производство и сервисное обслуживание 2,8 8 Транспорт , логистика, перевозки 3,2 9 Туризм, гостиницы, рестораны 3,3 10 Сельское хозяйство 4

Значения Индекса:

меньше или равно 1.9 — острый дефицит соискателей

2.0–3.9 — дефицит соискателей

4.0–7.9 — умеренный уровень конкуренции за рабочие места, здоровое соотношение между работодателями и соискателями

Топ-5 отраслей с высоким уровнем конкуренции за рабочее место в Татарстане

Профессиональная область hh.индекс 1 Искусство, развлечения, масс-медиа 20,6 2 Высший и средний менеджмент 15,2 3 Стратегия, инвестиции, консалтинг 13,2 4 Маркетинг, реклама и PR 10,3 5 Информационные технологии 6,8

Значения Индекса:



8–11.9 — высокий уровень конкуренции соискателей за рабочие места, рынок работодателя

больше или равно 12 — крайне высокий уровень конкуренции соискателей за рабочие места

«Зеленые» айтишники никому не нужны

В ИТ-сфере произошло стремительное увеличение количества соискателей, не имеющих опыта, — так называемых джунов. Из-за них предложение в ИТ-сфере росло в последние 2 года быстрее спроса, говорится в исследовании Ассоциации Руссофт, hh.ru и GeekSource. В результате создалось впечатление, что программисты не могут найти работу и больше не нужны, а их зарплаты начали снижаться.

На самом деле нехватка кадров в софтверной индустрии не только не снизилась, а скорее даже увеличилась за последние 2 года. Фактически выплачиваемая средняя зарплата при этом не имела никаких признаков сокращения: она росла ежегодно более чем на 10%, и в 2023 году ее увеличение было больше, чем годом ранее.

«Проблема квалифицированных специалистов уровня Middle и Senior стоит достаточно остро. Компаниям нужны специалисты, готовые практически сразу включиться в проект без дополнительного обучения со стороны работодателя. Если же мы говорим о начинающих специалистах, то здесь идет сильная конкуренция из-за роста привлекательности профессии. Поэтому тем, кто хочет попасть в индустрию, надо более тщательно выбирать образовательные программы, обращать внимание на возможность первых стажировок по завершению обучения, прорабатывать самостоятельные проекты, которые выделят их среди конкурентов», — говорит Фаина Лернер, директор по организационному развитию Группы «Рексофт».

«Наибольший прирост был у доли резюме от джунов без опыта: в I кв. 2024 года она достигла 19%, что на 14 процентных пунктов больше, чем в начале 2021 года. Служба исследований hh.ru предполагает, что подобный рост объема резюме от джунов может быть сильно связан с популярностью онлайн-курсов, которые дают быстрое образование соискателям. Рынок очень насыщен такими «зелеными» кадрами», — отмечает Юлия Сахарова, директор hh.ru по Северо-Западному Федеральному округу.

Шансы найти работу у начинающих специалистов, имеющих в своем ИТ-образовании только онлайн-курсы без участия в практически реализованных проектах, малы. Так, половина (49%) опрошенных работодателей, нанимающих ИТ-специалистов, заявили, что их компании не практикуют прием на работу джунов, которые имеют в базе лишь онлайн-курсы без какой-либо осязаемой практики, стажировки или опыта. 35% компаний готовы рассмотреть малоопытных кандидатов, но с внушительным испытательным сроком в 3—6 месяцев.

Шансы найти работу у начинающих специалистов, имеющих в своем ИТ-образовании только онлайн-курсы без участия в практически реализованных проектах, малы. Максим Платонов / realnoevremya.ru

В 2021 году трудоустроить кандидата было легче — работодатель выбирал одного финалиста из четырех представленных GeekSource, в 2022 году из-за более высоких требований — один из семи, в 2023 году — один из шести. В первую очередь это объясняется тем, что подход к кандидатам 3 года назад был гораздо мягче и была готовность дообучать молодых специалистов на месте.

В 2022 году задачи бизнеса кардинально поменялись: многие проекты сначала заморозили, но потом очень аккуратно компании переформатировали свою работу под новые задачи. Одновременно резко выросла потребность в высокопрофессиональных специалистах с фокусом по таким направлениям, как импортозамещение и локализация.

Самые высокие зарплаты у дальнобойщика, токаря и плиточника

— В первом полугодии 2024 года в Казани самой востребованной сферой была сфера банков и инвестиций. За последний год число вакансий в данной отрасли увеличилось на 84%. На втором месте — IT, интернет и телеком (+35%). Тройку лидеров замыкает сфера производства и сырья. В этой сфере прирост составил 27%, — рассказал региональный представитель «Авито Работы» в Республике Татарстан Наиль Хафизов

Сферы деятельности в Казани с наибольшим приростом вакансий

Профессия Динамика увеличения числа вакансий год к году, %, I полугодие 2023/2024 Банки и инвестиции +84% IT, интернет и телеком +35% Производство, сырье и сельское хозяйство +27%

Данные «Авито Работы»

Cредняя зарплата в Казани сегодня составляет 63 085 рублей, что на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. По данным «Авито Работы», лидером по размеру зарплатных предложений стала позиция водителя-дальнобойщика — в среднем 179 091 рубль в месяц при полном рабочем дне. На втором месте оказался токарь с предлагаемой зарплатой 132 091 рубль. Тройку лидеров замыкает плиточник — 132 244 рубля в месяц.

Лидером по размеру зарплатных предложений стала позиция водителя-дальнобойщика — в среднем 179 091 рубль в месяц при полном рабочем дне. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Топ-10 высокооплачиваемых предложений для новых сотрудников в Казани

Профессия Средняя предлагаемая зарплата, первое полугодие 2024 года, рубли Водитель-дальнобойщик 179 091 Токарь 132 382 Плиточник 132 244 Каменщик 130 917 Риелтор 127 443 Водитель самосвала 119 548 Водитель-экспедитор 117 508 Фрезеровщик 117 194 Строитель 103 888 Автоэлектрик 101 100

Данные «Авито Работы»

На дне «демографической ямы»

Сегодня российский рынок труда оказался под серьезным влиянием демографических процессов, они являются главным (но не единственным) фактором, вызвавшим кадровый голод.

— Сейчас мы погрузились на так называемое «дно демографической ямы». Подбор персонала крайне усложнился: найти людей как никогда трудно, а потому долго и дорого. По прогнозам, ситуация улучшится к 2030 году: на рынок труда выйдет на 2,6 млн человек в возрасте 15—29 лет больше по сравнению с этим годом, но в то же время, по данным Росстата, граждан 30—39 лет (то есть самой востребованной и активной на рынке труда возрастной группы) через 6 лет станет меньше на 6,3 млн человек, — приводит данные исследовательский центр Superjob.

Топ востребованных отраслей в России

Ретейл 20 лет был на первом месте по объему спроса на персонал, но в последние 3 года его уверенно потеснили промышленность и строительство.



2024 год 2019 год Промышленность (больше всего вакансий в июле) Ретейл (больше всего вакансий в июле) Строительство Промышленность Логистика. Склад. ВЭД Строительство Ретейл Логистика. Склад. ВЭД IT. Интернет. Телеком IT. Интернет. Телеком

По данным Superjob

Зарплаты повышают. Особые условия подбора персонала сегодня привели к тому, что главным трендом HR-политик российских компаний становится удержание. Именно поэтому 57% компаний повысили или проиндексировали оклады своим работникам менее чем полгода назад, а каждая пятая организация провела пересмотр зарплат от 6 до 12 месяцев назад. Работодатели массово пересматривают зарплаты в последний год: компаний, повышавших оклады во втором полугодии 2023, было 47%.



Топ вакансий июля в России

Если сместить взгляд с «синих воротничков», то больше всего в России готовы платить директорам по продажам и главным врачам стоматологической клиники. В целом высококвалифицированные врачи также на вес золота — им готовы платить от 400 тысяч рублей в месяц. Это больше, чем предложили директору производственной компании и заместителю директора строительной (по 350 тысяч рублей).

Позиция Зарплатное предложение, Net (на руки, после уплаты налогов), fix (без учета бонусов, дополнительных льгот и компенсаций), рублей в месяц Город Директор по продажам 500 000—700 000 Москва Главный врач стоматологической клиники от 500 000 Тюмень Врач стоматолог-ортодонт от 450 000 Магадан Врач-офтальмохирург от 400 000 Елец, Липецкая область Директор (производственная компания) 350 000 Санкт-Петербург Заместитель генерального директора (строительная компания) 350 000 Балашиха Главный инженер 330 000 Улан-Удэ

По данным Superjob



Топ вакансий июля в Татарстане

В Татарстане, по данным Superjob, самые высокие зарплаты все-таки в продажах. В Елабуге технологу цементного производства предлагают от 200 тысяч рублей, сервисному инженеру в Казани — от 180 тысяч — это практически столько же, сколько готовы платить водителю категории Е в Набережных Челнах.

Позиция Зарплатное предложение, Net, fix, рублей в месяц Город Региональный менеджер по продажам от 200 000 Казань Технолог цементного производства от 200 000 Елабуга Сервисный инженер 180 000 Казань Водитель категории Е 160 000—200 000 Набережные Челны Директор автосалона 150 000—200 000 Альметьевск Бортинженер-испытатель от 130 000 Казань Ведущий инженер-технолог от 130 000 Село Столбище

По данным Superjob