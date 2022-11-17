ОЭЗ «Алабуга» о рекламе в Нью-Йорке: «Действительно, мы приглашаем наших вернуться»

На площади Таймс-сквер в Нью-Йорке появилась реклама ОЭЗ «Алабуга». Она представляет собой постер с надписью «Пора возвращаться домой».

— Действительно, мы приглашаем наших вернуться. Кто не заметил, мы конкурируем на всех фронтах с корпорациями мирового уровня. Ниши в России освободились, мы можем платить профессионалам вознаграждение мирового уровня. Потому что перед нами стоят задачи мирового уровня, — сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что россияне являются лучшими в мире по авиации, микроэлектронике и IT.

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