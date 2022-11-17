Сборная России сыграла вничью в товарищеском матче с командой Таджикистана
Сборная России сыграла вничью в товарищеском матче с командой Таджикистана, игра в Душанбе завершилась со счетом 0:0.
Российская команда выступила в экспериментальном составе, дав шанс дебютировать за национальную сборную нескольким футболистам. В составе сборной России свой дебютный матч провели Владимир Сычевой, Сергей Пиняев, Лечи Садулаев, Александр Селихов и Александр Солдатенков.
Матч с Таджикистаном — второй в 2022 году для российской сборной. Следующий матч сборная России проведет в Ташкенте — 20 ноября встреча пройдет с командой Узбекистана.
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