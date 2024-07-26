С начала года поступления НДФЛ в Татарстане выросли на 38%

Фото: Роман Хасаев

В первом полугодии 2024 года поступления налога на доходы физических лиц в Татарстане выросли на 38% и составили 73,4 млрд рублей. Об этом сообщил министр финансов республики Радик Гайзатуллин на совещании финансовых, налоговых и казначейских органов.

Основной фактор роста — повышение зарплат. Рост заработной платы в республике более чем на 20% принес бюджету 10,7 млрд рублей налоговых поступлений. Также на рост НДФЛ повлияли:

Увеличение числа рабочих мест : 14,9 тыс. новых рабочих мест обеспечили дополнительные поступления в размере 1,4 млрд рублей;

: 14,9 тыс. новых рабочих мест обеспечили дополнительные поступления в размере 1,4 млрд рублей; Повышение качества налогового администрирования : это принесло бюджету 4,5 млрд рублей;

: это принесло бюджету 4,5 млрд рублей; Дивиденды : поступления от них составили 3,6 млрд рублей.

Общий объем поступлений в консолидированный бюджет республики за полгода составил 298 млрд рублей, что на 171,5 млрд больше, чем за тот же период прошлого года. Собственные доходы достигли 244 млрд рублей — годовой план выполнен на 57,7%.

Подчеркнем, что по итогам первого полугодия в консолидированный бюджет Татарстана поступило 298 млрд рублей, что соответствует 57,7% годового плана сбора налогов. Всего на территории республики собрали 710 млрд рублей.



Анастасия Фартыгина