Пушкин в театре: от музы Авдотьи Истоминой до костюмов Вячеслава Зайцева

Казанский кремль совместно с Бахрушинским театральным музеем представили в Казани выставку «Пушкин и театр»

Фото: Екатерина Петрова

Александр Сергеевич Пушкин — не только великий русский поэт, писатель и основоположник современного русского языка. Он еще подготовил базу для реформы русского национального театра и определил векторы его развития практически на столетие вперед. Режиссер Всеволод Мейерхольд считал, что Пушкин открыл новые законы сценичности и всего постановочного искусства. Впрочем, все драматические произведения писателя составили основу репертуара русского театра. Именно эти произведения и связанные с ними театральные постановки легли в основу экспозиции «Пушкин и театр», которая открылась в выставочных залах присутственных мест Казанского кремля. Литературный обозреватель «Реального времени» Екатерина Петрова рассказывает о самых интересных экспонатах.

Пушкин в центре театральной богемы Петербурга

В основу выставки «Пушкин и театр», созданной при участии Бахрушинского театрального музея, лег репертуар, созданный писателем для русского театра. Экспозиция поделена на несколько зон, каждая из которых отмечена определенным цветом и представляет театральные решения по конкретным произведениям Пушкина. Сначала зритель попадает в зал, посвященный театру пушкинской эпохи. Это своеобразное введение в основную тематику выставки, где зритель может увидеть, как формировались театральные представления Александра Сергеевича.

В 1818 году Пушкин оканчивает Царскосельский лицей и поселяется в Петербурге, где сразу же окунается в атмосферу театральной богемы. Театр захватывает молодого поэта, он становится завсегдатаем театральных премьер. В это время в Большом театре в Петербурге давали не только оперные и балетные постановки, но и драматические. Сюда приезжали зарубежные артисты. Само здание уже видоизменилось, поскольку в начале XIX века театр сгорел. Его отреставрировал в стиле классицизма архитектор Тома де Томон. Именно в таком облике Пушкин увидел Большой театр.

Здание Большого (Каменного) театра в Санкт-Петербурге. Работа Карла Беггрова. Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Александр Сергеевич не просто посещал театры и вдохновлялся игрой актеров. Он стал активным участником театральных кружков. В это время в Петербурге их было два. Первый — это кружок директора Императорской публичной библиотеки и президента Академии художеств Алексея Оленина, который собирал у себя известных драматургов, писателей, актеров. Они обсуждали театральные новинки и тенденции. Именно у Оленина Пушкин познакомился со всей театральной элитой того времени, в том числе с Иваном Крыловым. Да, Крылов не только писал басни, но и был знаменитым комедиографом, которому принадлежит авторство нескольких комедийных пьес для театра.

Иван Крылов, работа неизвестного художника. Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Второй кружок основал князь Александр Шаховский, который заведовал репертуаром императорских театров. Его кружок назывался «Чердак», потому что находился на верхнем этаже. Именно Шаховский способствовал первым постановкам пушкинских произведений на сцене. «Чердак» Шаховского в то время был очень модным местом в Петербурге. Там Пушкин познакомился с известными драматургами, такими как Павел Катенин, Александр Грибоедов, Николай Хмельницкий, а также с актерами Алексеем Яковлевым и Яковым Брянским, актрисами Александрой Колосовой и Марией Вальберховой, а также с балериной Авдотьей Истоминой. Последние три были музами Пушкина, а Истоминой поэт посвящал стихи.

Мария Вальберхова и Александра Колосова (работа Василия Баранова), Авдотья Истомина (работа неизвестного художника). Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Истомина танцевала в постановках французского балетмейстера Шарля-Луи Дидло, который в то время работал в России. Он был автором первого поставленного на сцене пушкинского произведения — балета «Кавказский пленник». Кстати, сам Дидло часто становился героем карикатур за свою физическую активность и динамичные движения. Художники обычно изображали его скачущим.

Шарж на Шарля-Луи Дидло (работа неизвестного художника). Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Незамеченный «Борис Годунов»

Когда Пушкин уезжал из Санкт-Петербурга, он понимал, что русская сцена требует реформ, что репертуар на музыкальной и драматической сцене не соответствует времени. В Михайловском Александр Сергеевич начал писать «Бориса Годунова», в котором воплотилась мечта Пушкина о народной трагедии. Он хотел отразить в своем произведении и судьбу человеческую, и судьбу народную, тесно переплетенные между собой и влияющие друг на друга. Пушкин закончил писать «Бориса Годунова» в 1825 году, но издал произведение только в 1830-м.

Правда, на сцене театра «Борис Годунов» так и не появился. Этому помешал вердикт императора Николая I, который сказал, что лучше бы Александр Сергеевич переделал повесть в роман, более подходящий по жанру для исторического произведения. Дело в том, что изначально Пушкин назвал свою трагедию «Комедией o настоящей беде Московскому государству, o царе Борисе и о Гришке Отрепьеве». Такое отношение к серьезному историческому материалу возмутило Николая I. Но Пушкин изначально писал «Бориса Годунова» для театра. Писатель считал, что театр родился на площади, поэтому народная трагедия идеально вписывалась в рамки комедии, хотя и с трагическим смыслом.

Портрет Федора Шаляпина в роли Бориса Годунова (работа Михаила Кожина). Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Во второй половине XIX века, в либеральные времена правления Александра II, началось повальное увлечение историей, и пушкинская трагедия все-таки нашла воплощение на сцене. Первая постановка «Бориса Годунова», как ни странно, прошла практически незамеченной, отыграли спектакль всего несколько раз и забыли. Известным на театральной сцене это произведение стало благодаря опере Модеста Мусоргского. Именно в этой постановке трагедия приобрела истинно народный смысл. Самый яркий образ Бориса Годунова создал Федор Шаляпин. Он не только показал сильного волевого правителя, но и смог продемонстрировать внутренние терзания Бориса Годунова из-за убийства царевича Дмитрия.

От философского театра к роковым страстям

Не обошлось без Шаляпина и в «Маленьких трагедиях» Пушкина, где певец исполнил партию Сальери. Кстати, Александр Сергеевич называл их вовсе не «Маленькими трагедиями», а «Драматическими изучениями». С их помощью писатель хотел создать русский философский театр, добавить в него размышления о человеческих страстях, о скупости, любви, вере и, конечно же, зависти. В «Маленьких трагедиях» Пушкин опирался на уже известные сюжеты, заимствованные у Гете и Шекспира. Первые постановки этих произведений начались еще при жизни Пушкина, но наиболее продуманные в смысловом плане спектакли появились уже в XX веке.

Федор Шаляпин в роли Сальери (работа В. Меньшова). Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

От философского театра Пушкин перешел к созданию поэтической драмы, которой стала пьеса «Русалка». В ней писатель размышлял о столкновении поэзии и жизни, поэтической любви и суровой реальности. Этот сюжет тоже не был исконно пушкинским. Писатель переработал материал древних сказаний. И как в случае с «Борисом Годуновым» популярным стало не драматическая постановка, а оперная версия композитора Александра Даргомыжского. Сначала опера прошла в Мариинском театре, а впоследствии разошлась по частным антрепризам. Кроме этого, «Русалка» открывала московскую частную оперу Мамонтова, которая была нацелена именно на русский репертуар. Самым ярким персонажем этой оперы стал образ отца Наташи, который был и трагическим, и гротескным одновременно.

Александр Пирогов в роли Мельника (работа А. В. Воротынского). Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Все истоки пушкинского творчества лежат в романтизме, поэтому тема страсти как выражение человеческой свободы, тема любви как силы, противостоящей злу, были сквозными в творчестве Александра Сергеевича. Он пронес их практически через все свои произведения. Романтические мотивы творчества Пушкина наиболее ярко проявились на балетной сцене в постановке «Бахчисарайский фонтан» Бориса Асафьева. Этот балет стал классикой русской хореографической школы. В нем блистали такие известные исполнители, как Галина Уланова в образе Марии и Майя Плисецкая в образе султанши Заремы.

Майя Плисецкая в роли Заремы. Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

«Онегин» в Лаврушинском переулке и дефиле на «Пиковой даме»

Самыми известными оперными постановками стали «Евгений Онегин» и «Пиковая дама», созданные на музыку Петра Чайковского. В конце XIX века они прошли на императорских сценах, а затем перешли на сцены частных театров. Еще одна известная постановка оперы «Евгений Онегин» принадлежит студии Станиславского. Известный режиссер показал ее публике в 1922 году. Оперу поставили не на сцене театра, а непосредственно в особняке в Лаврушинском переулке, где в свое время жил Пушкин.



Сцена из оперы «Евгений Онегин» в особняке в Лаврушинском переулке. Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Впервые «Пиковую даму» поставили в 1890 году на сцене Мариинского театра. Но наиболее интересные постановки произошли гораздо позже. В современных спектаклях режиссеры выбирают новые решения не только для декораций, но и для костюмов. Режиссер Андрей Житинкин пригласил дизайнера Вячеслава Зайцева для оформления постановки в Малом театре в Москве. Зайцев создал модное дефиле костюмов высшего света, в которое стремился попасть один из персонажей «Пиковой дамы» Герман. Роскошные костюмы актеров стали олицетворением богатства и власти.

Эскизы мужского и женского костюмов (работа Вячеслава Зайцева). Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Дягилев и Гончарова продвигают русскую культуру в Париже

Волшебный мир сказок Пушкина — это не только мир фантазии, но и иносказания. В них Александр Сергеевич пытался передать недостатки своей эпохи, обличить их в сатирическом ключе. В 1909 году известный, как сегодня бы сказали, продюсер того времени Сергей Дягилев увидел оперу «Золотой петушок» на музыку Римского-Корсакова и вдохновился. Он решил показать ее в Париже. Но поскольку за дело взялся Дягилев, то парижане увидели не простую оперу, а синтетический жанр — оперу-балет, который тогда исполнился впервые.

Эскиз декораций к опере «Золотой петушок» (работа Натальи Гончаровой). Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Дягилев пригласил для оформления сцены молодую художницу Наталью Гончарову. К тому времени она уже тяготела к авангардным течениям. Гончарова взяла за основу русский лубок, фольклорные мотивы, православную иконопись и смешала это с авангардом. В итоге получились яркие, многоцветные, пряничные декорации. Такое решение отлично вписывалось в концепцию «Русских сезонов» Дягилева, которые поражали европейскую публику прежде всего яркостью красок.

Выставка «Пушкин и театр» будет доступна казанцам до 8 сентября.

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор телеграм-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».