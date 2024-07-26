Суд Челнов решит вопрос о «правильном» увольнении арестованного тукаевского главы

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня в Набережночелнинский суд поступил иск от прокурора Тукаевского района Руслана Галиева. Он требует признать незаконным решение Тукаевского райсовета об отставке главы Фаила Камаева «по собственному желанию» и изменить основание и формулировку прекращения полномочий.



В новом решении должна быть фраза об освобождении Камаева от должности «в связи с утратой доверия за нарушение требований антикоррупционного законодательства», полагает районный прокурор. Такую формулировку ранее он излагал в представлении в адрес муниципалитета, указывая на допущенный главой Тукаевского района конфликт интересов: чиновник ходатайствовал перед ГИСУ за выбор того подрядчика по бюджетным контрактам, который занимался... строительством его собственного дома.

Депутаты этот довод не услышали и поддержали позицию, что вина Камаева по уголовному делу еще не доказана.

Напомним, за несколько месяцев следствия общая сумма вменяемых Фаилу Камаеву взяток превысила 8,5 млн рублей. Три новых эпизода дела связаны со строительством дома Камаевых в поселке Новый в 2022—2023 годах. По версии силовиков, предметом взяток выступила земля, а также строительные материалы и часть внутренней обстановки дома. Еще один свежий эпизод касается получения участка под Челнами, в садовом товариществе «Савино». Сам Камаев находится в СИЗО, вину отрицает.