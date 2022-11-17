Голландский суд признал виновными трех из четырех фигурантов дела MH17

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Голландский суд признал виновными в уничтожении самолета MH17 и убийстве 298 его пассажиров трех из четырех фигурантов дела MH17, следует из трансляции заседания.

Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко признали виновными, россиянина Олега Пулатова оправдали — суд отклонил требование прокуратуры поместить его в тюрьму.



Напомним, пассажирский самолет компании Malaysia Airlines разбился под Донецком 17 июля 2014 года. Расследованием обстоятельств случившегося занималась международная группа экспертов, Россия в ней представлена не была. Представитель международной следственной группы заявил, что зенитно-ракетный комплекс «Бук», сбивший «Боинг» MH17 Malaysia Airlines в Донецкой области, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде Минобороны России.

В марте Австралия и Нидерланды подали в суд на Россию с требованием о выплате миллионов долларов компенсации по делу о катастрофе самолета авиакомпании Malaysia Airlines.

Сегодня Гаагский суд постановил, что малайзийский Boeing 17 июля 2014 года был сбит ЗРК «Бук», который запустили со стороны Первомайского. Речь в деле о крушении MH17 идет о немеждународном вооруженном конфликте на Украине.

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Маргарита Головатенко