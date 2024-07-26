Татарстанские налоговики начали проверять все автошколы республики

Фото: Дмитрий Резнов

В этом году все автошколы и центры по обучению вождению, работающие в Татарстане, подверглись тотальной проверке налоговых органов и силовиков. Надзорные органы ищут незаконные схемы уклонения от уплаты страховых взносов и НДФЛ путем перевода инструкторов в статус самозанятых. Об этом сообщил глава УФНС по РТ Марат Сафиуллин на республиканском совещании финансовых, казначейских и налоговых органов в Доме правительства.

Первый инцидент массового нарушения трудового и налогового законодательства был обнаружен в одной из казанских автошкол. Ее руководство перевело на режим самозанятых 36 инструкторов по вождению. К расследованию этого случая подключились не только УНФС по РТ, но и сотрудники прокуратуры и Министерства образования РТ, которое выдает лицензии на образовательную деятельность.

«После проверки были выставлены уточненные расчеты по НДФЛ и страховым взносам по 36 сотрудникам. Доначислено свыше 3 млн рублей», — доложил результаты Марат Сафиуллин и добавил: — Теперь ведутся проверки всех автошкол республики». Название уличенной в нарушениях автошколы не раскрывалось.

Луиза Игнатьева