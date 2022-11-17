СКЦ: зерновая сделка продлевается на 120 дней

Зерновая сделка будет продлена на 120 дней, сообщил телеканал TV-100 со ссылкой на источники в Стамбульском координационном центре (СКЦ).



Срок сделки истекает 19 ноября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил ее продление.

Фото: pixabay.com

ООН и Россия в прошлую пятницу обсудили продление продуктовой сделки. В ООН назвали переговоры конструктивными. 12 ноября замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что российская сторона еще не приняла решение по вопросу о продлении зерновой сделки. В стране будут учитывать в том числе инициированные Украиной теракты в Крыму и Севастополе.

Он отметил, что при принятии решения страна должна учитывать ход реализации меморандума Россия — ООН о взаимопонимании по экспорту российской сельхозпродукции.

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