Правительство утвердило перечень программ для обязательной предустановки на гаджетах в 2025 году
Правительство России утвердило список российских программ, которые должны быть предустановлены на смартфоны, планшеты, ПК, моноблоки и Smart TV с 2025 года.
- В список для смартфонов и планшетов вошли 19 программ, среди которых поисковик, навигаторы, почтовая служба, социальные сети, голосовой помощник, мессенджер, платежный сервис «Мир», «Госуслуги», магазин приложений RuStore.
- На компьютерах и моноблоках должны быть предустановлены браузер, офисное ПО и антивирус.
- Для телевизоров с цифровым блоком управления определено 18 программ, включая видеосервисы, интернет-браузеры и приложения для доступа к социальным сетям.
Несмотря на обязательную предустановку, пользователи сохраняют право самостоятельно выбирать программы и сервисы, которыми они будут пользоваться.
Напомним, что глава Министерства цифрового развития Максут Шадаев отмечает, что в ведомстве рассматривают вопрос об обязательной предустановке отечественной операционной системы на персональные компьютеры.
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