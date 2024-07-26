Правительство утвердило перечень программ для обязательной предустановки на гаджетах в 2025 году

Фото: Динар Фатыхов

Правительство России утвердило список российских программ, которые должны быть предустановлены на смартфоны, планшеты, ПК, моноблоки и Smart TV с 2025 года.

В список для смартфонов и планшетов вошли 19 программ, среди которых поисковик, навигаторы, почтовая служба, социальные сети, голосовой помощник, мессенджер, платежный сервис «Мир», «Госуслуги», магазин приложений RuStore.

На компьютерах и моноблоках должны быть предустановлены браузер, офисное ПО и антивирус.

Для телевизоров с цифровым блоком управления определено 18 программ, включая видеосервисы, интернет-браузеры и приложения для доступа к социальным сетям.

Несмотря на обязательную предустановку, пользователи сохраняют право самостоятельно выбирать программы и сервисы, которыми они будут пользоваться.

Напомним, что глава Министерства цифрового развития Максут Шадаев отмечает, что в ведомстве рассматривают вопрос об обязательной предустановке отечественной операционной системы на персональные компьютеры.

