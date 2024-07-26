Российские военные освободили населенные пункты Розовка и Песчаное Нижнее
Группировка войск «Запад», действующая на территории Луганской Народной Республики и Харьковской области, в ходе успешных боевых действий освободила населенные пункты Розовка и Песчаное Нижнее. Об этом сообщает Министерство обороны России.
— В результате успешных действий подразделениям удалось занять более выгодные рубежи и позиции, — заявило Минобороны.
Напомним, 23 июля российские войска взяли под контроль населенный пункт Ивано-Дарьевка в Донецкой Народной Республике.
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