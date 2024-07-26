Российские военные освободили населенные пункты Розовка и Песчаное Нижнее

Фото: Дмитрий Резнов

Группировка войск «Запад», действующая на территории Луганской Народной Республики и Харьковской области, в ходе успешных боевых действий освободила населенные пункты Розовка и Песчаное Нижнее. Об этом сообщает Министерство обороны России.

— В результате успешных действий подразделениям удалось занять более выгодные рубежи и позиции, — заявило Минобороны.

Напомним, 23 июля российские войска взяли под контроль населенный пункт Ивано-Дарьевка в Донецкой Народной Республике.