«Двоечники» будут генерить идеи, а «отличники» — реализовывать их

На Almet Creative Days во время фестиваля Karakuz рассказали про будущее креативной экономики

Фото: Илья Макаров / Предоставлено организаторами фестиваля Karakuz

«Я ощущаю себя Марти Макфлаем», — сказал на Креативных днях в Альметьевске Игорь Намаконов, генеральный директор Ассоциации профессиональных участников творческой экономики «Федерация креативных индустрий». Речь шла о том, что он, как и герой фильма «Назад в будущее», рассказывает о вещах, которые пока сложны для понимания, но «вашим детям точно понравятся». Такую же фразу произнес Марти, когда сыграл рок-н-ролл до появления рок-н-ролла. По словам Намаконова, аналогичная ситуация и с креативной экономикой. Хотя о ней уже слышали, но никто не понимает, как она работает и из чего состоит. При этом современные дети будут ее активными участниками в будущем. Но чтобы это случилось, нужно постараться все-таки нашему поколению.

Спрос на нецифровой и локальный продукт

На отсылке к фильму «Назад в будущее» Намаконов не остановился. Он вспомнил цитату из книги «Приключения Алисы в Стране чудес» Льюиса Кэрролла о том, что нужно бежать, чтобы оставаться на месте, а если нужно куда-то попасть, то бежать придется в два раза быстрее. Так любитель метафор Игорь Намаконов описал план действий представителей креативных индустрий, если они хотят развитую креативную экономику для наших детей. По его словам, сегодня сложность в развитии этого сегмента экономики в том, что креативные индустрии не интегрированы в повседневность. А разные направления еще не до конца понимают, как можно работать с материалом, чтобы перевести обычный продукт в творческую экономику. И вот здесь важен синтез.

— Возьмем фестиваль NUR. Это соединение IT, дизайна, гейма, урбанистики, архитектуры и еще некоторых других направлений. Двадцать и даже десять лет назад они не могли в полной мере соединиться. Потому что не было на это ни спроса, ни достаточно развитых технологий, ни общей социальной насмотренности. А сегодня это массовый продукт, активно развивающийся по всему миру. И в этом симбиозе разных индустрий заложен огромный потенциал для креативной экономики, — сказал Игорь Намаконов.

Генеральный директор Ассоциации профессиональных участников творческой экономики «Федерация креативных индустрий» Игорь Намаконов. Илья Макаров / Предоставлено организаторами фестиваля Karakuz

Кроме этого, он отметил, что даже в условиях плохо развитой креативной экономики можно говорить об определенных тенденциях. К примеру, в России растет спрос на нецифровые креативные продукты.

— Мы хотим что-то трогать, с чем-то встречаться. Вообще, онлайн сильно обесценил то, что человек создает своими руками. И люди интуитивно ощущают, что им нужно эту границу преодолевать. Они хотят встречаться вживую с тем, что произвел другой человек, — прокомментировал Намаконов.

Он также отметил, что в России идет активный тренд на локальный и национальный продукт, в котором отражается местная культура, наследие, идентичность. В качестве примера Намаконов упомянул якутское кино, которое со своей локальной особенностью востребовано на глобальном рынке. Но парадокс заключается в том, что на мировой сцене якутское кино довольно популярно, а в России его смотрят только в Якутии.

— Акцент должен быть на особенности, культурные традиции и решения, переведенные на язык новых индустрий. Это важный аспект популярности, востребованности, и этого ждет потребитель, — добавил Игорь Намаконов.

Креатив от пациентов психоневрологического интерната

Помимо того, что креативная экономика — это зачастую симбиоз различных сфер, это еще в первую очередь соединение культуры и экономики, где последняя играет важную роль. К примеру, эксперты могут оценить картину или текст как продукт высокой культурной значимости, но люди его не поймут. А значит, денег этот продукт не принесет. Поэтому важно оценивать не только творческую составляющую, но и экономическую. А по каким критериям?

— Мы не можем предсказать, где найдем того самого креативщика, который перевернет жизнь на своей локальной территории и который разродится на грандиозный, сверхприбыльный стартап. Посмотрите, что происходит сегодня в интернете, кто там популярен. Для нас очевидно, что самый просматриваемый и рентабельный мультимедийный контент — это контент, снятый на мобильный телефон, что привело к появлению Московского фестиваля мобильного кино. Самые сверхприбыльные блогеры — это блогеры асоциального типа поведения: алкоголики и бомжи, которые приносят продюсерам сверхприбыль. Сегодня креативный стартап, который изменит региональную экономику, может родиться в глухой деревне, там, где мы его совсем не ждем, — рассказал генеральный директор Санкт-Петербургского проектного офиса «Культурная столица» Алексей Матвеев.

Генеральный директор Санкт-Петербургского проектного офиса «Культурная столица» Алексей Матвеев. Илья Макаров / Предоставлено организаторами фестиваля Karakuz

Креатив нашелся там, где мы его не ждали. Примерно так можно описать проект «Ангелы Петербурга», который привел в пример Матвеев. В психоневрологическом интернате закрытого типа в Санкт-Петербурге с пациентами занимались арт-терапией и проводили различные театральные практики. В результате выяснилось, что они создают «потрясающий креативный контент-материал». В итоге на базе интерната появился первый в России инклюзивный класс, где уже два года пациенты создают пластилиновые мультфильмы. По словам Матвеева, творческие проекты интерната собрали более 60 мировых и российских наград и Гран-при.

«У двоечников и троечников есть преимущество»

Получается, что участниками креативной экономики может стать вообще кто угодно. Любой человек, у которого есть таланты. Алексей Матвеев отметил, что в нынешней ситуации это может быть проблемой, потому что «сломались» понятные критерии отбора и выявления талантливых людей.

Матвеев и его команда провели эксперимент. Совместно с несколькими культурными институциями они решили набрать талантливых ребят и предоставить им доступ к образованию и ресурсам в этих институциях. Школьникам нужно было дать интересные идеи для стартапов. Отобрали сто одаренных детей из реестра Академии талантов. В итоге не было ни одного проекта, который бы взяли на реализацию.

Директор благотворительного фонда «Татнефть» Ренат Мамин, министр культуры Республики Татарстан Ирада Аюпова, глава Альметьевского муниципального района Тимур Нагуманов. Илья Макаров / Предоставлено организаторами фестиваля Karakuz

К набору детей на второй поток подошли иначе. Запустили таргетированную рекламу на те площадки, где обычно проводят время «прогульщики, двоечники и те, кто круглосуточно сидит за компьютером». Эта сотня за день, по словам Матвеева, нагенерила огромное количество идей, из которых 20% было реализовано.

— На мой взгляд, у двоечников и троечников есть преимущество — это отсутствие страха перед ошибками. Я, как системный отличник с медалью и кучей красных дипломов, могу сказать, что для меня самое страшное и самое тяжелое — это совершить ошибку. Поэтому люди, которые не стремятся к эталонному уровню, как правило, не боятся ошибаться. Они свободнее и раскрепощенные, — так министр культуры РТ Ирада Аюпова прокомментировала журналисту «Реального времени» эксперимент, описанный Алексеем Матвеевым.

«Все будут востребованы»

Если смотреть на результаты ЕГЭ за последние несколько лет, то с креативом в стране проблем быть не должно. Но, по мнению Игоря Намаконова, будут и уже есть проблемы с квалифицированными управленческими кадрами в креативных индустриях. Он рассказал, что когда «Ростех» начал всерьез заниматься промышленным дизайном на своих предприятиях, то обнаружил дефицит в тысячу маркетологов, специализирующихся на промышленном дизайне. Получилось, что дизайнеры есть, а людей, способных сформулировать им техническое задание и поставить четкую задачу, пока нет.

— Мы открываем новые ниши, рынки и находим новые возможности. Но осознаем, что людей, готовых реализовывать новый продукт, нет. Нет управленческих кадров, продюсеров, менеджеров, которые понимают, как работает креативная экономика и как разговаривать на языке бюрократии и рынка. Сегодня это ценнейшие люди. Когда кто-то научится этому, ему будут платить немыслимые деньги, независимо от того, где он находится географически. И в этом нужно искать для себя новые точки роста, — сказал Намаконов.

Глава Альметьевского муниципального района Тимур Нагуманов. Илья Макаров / Предоставлено организаторами фестиваля Karakuz

Глава Альметьевского муниципального района Тимур Нагуманов смотрит на ситуацию более оптимистично. Он считает, что нишу управленческих кадров могут занять «отличники».

— Появление идеи очень часто упирается в отсутствие тех, кто будет это реализовывать. И это нормальное разделение труда, когда один придумывает идею, а другой — ее воплощает в жизнь. Должна быть команда, которая, в конце концов, умеет что-то делать. Но мы видим, что в современном мире получить базовые навыки для создания чего-либо — очень непросто. Поэтому нужны будут все: и отличники, и ударники, и троечники. Все будут востребованы. Главное, чтобы они нашли свою нишу в жизни, — сказал Тимур Нагуманов журналисту «Реального времени».

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор телеграм-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».