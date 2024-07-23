«Двоечники» будут генерить идеи, а «отличники» — реализовывать их
На Almet Creative Days во время фестиваля Karakuz рассказали про будущее креативной экономики
«Я ощущаю себя Марти Макфлаем», — сказал на Креативных днях в Альметьевске Игорь Намаконов, генеральный директор Ассоциации профессиональных участников творческой экономики «Федерация креативных индустрий». Речь шла о том, что он, как и герой фильма «Назад в будущее», рассказывает о вещах, которые пока сложны для понимания, но «вашим детям точно понравятся». Такую же фразу произнес Марти, когда сыграл рок-н-ролл до появления рок-н-ролла. По словам Намаконова, аналогичная ситуация и с креативной экономикой. Хотя о ней уже слышали, но никто не понимает, как она работает и из чего состоит. При этом современные дети будут ее активными участниками в будущем. Но чтобы это случилось, нужно постараться все-таки нашему поколению.
Спрос на нецифровой и локальный продукт
На отсылке к фильму «Назад в будущее» Намаконов не остановился. Он вспомнил цитату из книги «Приключения Алисы в Стране чудес» Льюиса Кэрролла о том, что нужно бежать, чтобы оставаться на месте, а если нужно куда-то попасть, то бежать придется в два раза быстрее. Так любитель метафор Игорь Намаконов описал план действий представителей креативных индустрий, если они хотят развитую креативную экономику для наших детей. По его словам, сегодня сложность в развитии этого сегмента экономики в том, что креативные индустрии не интегрированы в повседневность. А разные направления еще не до конца понимают, как можно работать с материалом, чтобы перевести обычный продукт в творческую экономику. И вот здесь важен синтез.
— Возьмем фестиваль NUR. Это соединение IT, дизайна, гейма, урбанистики, архитектуры и еще некоторых других направлений. Двадцать и даже десять лет назад они не могли в полной мере соединиться. Потому что не было на это ни спроса, ни достаточно развитых технологий, ни общей социальной насмотренности. А сегодня это массовый продукт, активно развивающийся по всему миру. И в этом симбиозе разных индустрий заложен огромный потенциал для креативной экономики, — сказал Игорь Намаконов.
Кроме этого, он отметил, что даже в условиях плохо развитой креативной экономики можно говорить об определенных тенденциях. К примеру, в России растет спрос на нецифровые креативные продукты.
— Мы хотим что-то трогать, с чем-то встречаться. Вообще, онлайн сильно обесценил то, что человек создает своими руками. И люди интуитивно ощущают, что им нужно эту границу преодолевать. Они хотят встречаться вживую с тем, что произвел другой человек, — прокомментировал Намаконов.
Он также отметил, что в России идет активный тренд на локальный и национальный продукт, в котором отражается местная культура, наследие, идентичность. В качестве примера Намаконов упомянул якутское кино, которое со своей локальной особенностью востребовано на глобальном рынке. Но парадокс заключается в том, что на мировой сцене якутское кино довольно популярно, а в России его смотрят только в Якутии.
— Акцент должен быть на особенности, культурные традиции и решения, переведенные на язык новых индустрий. Это важный аспект популярности, востребованности, и этого ждет потребитель, — добавил Игорь Намаконов.
Креатив от пациентов психоневрологического интерната
Помимо того, что креативная экономика — это зачастую симбиоз различных сфер, это еще в первую очередь соединение культуры и экономики, где последняя играет важную роль. К примеру, эксперты могут оценить картину или текст как продукт высокой культурной значимости, но люди его не поймут. А значит, денег этот продукт не принесет. Поэтому важно оценивать не только творческую составляющую, но и экономическую. А по каким критериям?
— Мы не можем предсказать, где найдем того самого креативщика, который перевернет жизнь на своей локальной территории и который разродится на грандиозный, сверхприбыльный стартап. Посмотрите, что происходит сегодня в интернете, кто там популярен. Для нас очевидно, что самый просматриваемый и рентабельный мультимедийный контент — это контент, снятый на мобильный телефон, что привело к появлению Московского фестиваля мобильного кино. Самые сверхприбыльные блогеры — это блогеры асоциального типа поведения: алкоголики и бомжи, которые приносят продюсерам сверхприбыль. Сегодня креативный стартап, который изменит региональную экономику, может родиться в глухой деревне, там, где мы его совсем не ждем, — рассказал генеральный директор Санкт-Петербургского проектного офиса «Культурная столица» Алексей Матвеев.
Креатив нашелся там, где мы его не ждали. Примерно так можно описать проект «Ангелы Петербурга», который привел в пример Матвеев. В психоневрологическом интернате закрытого типа в Санкт-Петербурге с пациентами занимались арт-терапией и проводили различные театральные практики. В результате выяснилось, что они создают «потрясающий креативный контент-материал». В итоге на базе интерната появился первый в России инклюзивный класс, где уже два года пациенты создают пластилиновые мультфильмы. По словам Матвеева, творческие проекты интерната собрали более 60 мировых и российских наград и Гран-при.
«У двоечников и троечников есть преимущество»
Получается, что участниками креативной экономики может стать вообще кто угодно. Любой человек, у которого есть таланты. Алексей Матвеев отметил, что в нынешней ситуации это может быть проблемой, потому что «сломались» понятные критерии отбора и выявления талантливых людей.
Матвеев и его команда провели эксперимент. Совместно с несколькими культурными институциями они решили набрать талантливых ребят и предоставить им доступ к образованию и ресурсам в этих институциях. Школьникам нужно было дать интересные идеи для стартапов. Отобрали сто одаренных детей из реестра Академии талантов. В итоге не было ни одного проекта, который бы взяли на реализацию.
К набору детей на второй поток подошли иначе. Запустили таргетированную рекламу на те площадки, где обычно проводят время «прогульщики, двоечники и те, кто круглосуточно сидит за компьютером». Эта сотня за день, по словам Матвеева, нагенерила огромное количество идей, из которых 20% было реализовано.
— На мой взгляд, у двоечников и троечников есть преимущество — это отсутствие страха перед ошибками. Я, как системный отличник с медалью и кучей красных дипломов, могу сказать, что для меня самое страшное и самое тяжелое — это совершить ошибку. Поэтому люди, которые не стремятся к эталонному уровню, как правило, не боятся ошибаться. Они свободнее и раскрепощенные, — так министр культуры РТ Ирада Аюпова прокомментировала журналисту «Реального времени» эксперимент, описанный Алексеем Матвеевым.
«Все будут востребованы»
Если смотреть на результаты ЕГЭ за последние несколько лет, то с креативом в стране проблем быть не должно. Но, по мнению Игоря Намаконова, будут и уже есть проблемы с квалифицированными управленческими кадрами в креативных индустриях. Он рассказал, что когда «Ростех» начал всерьез заниматься промышленным дизайном на своих предприятиях, то обнаружил дефицит в тысячу маркетологов, специализирующихся на промышленном дизайне. Получилось, что дизайнеры есть, а людей, способных сформулировать им техническое задание и поставить четкую задачу, пока нет.
— Мы открываем новые ниши, рынки и находим новые возможности. Но осознаем, что людей, готовых реализовывать новый продукт, нет. Нет управленческих кадров, продюсеров, менеджеров, которые понимают, как работает креативная экономика и как разговаривать на языке бюрократии и рынка. Сегодня это ценнейшие люди. Когда кто-то научится этому, ему будут платить немыслимые деньги, независимо от того, где он находится географически. И в этом нужно искать для себя новые точки роста, — сказал Намаконов.
Глава Альметьевского муниципального района Тимур Нагуманов смотрит на ситуацию более оптимистично. Он считает, что нишу управленческих кадров могут занять «отличники».
— Появление идеи очень часто упирается в отсутствие тех, кто будет это реализовывать. И это нормальное разделение труда, когда один придумывает идею, а другой — ее воплощает в жизнь. Должна быть команда, которая, в конце концов, умеет что-то делать. Но мы видим, что в современном мире получить базовые навыки для создания чего-либо — очень непросто. Поэтому нужны будут все: и отличники, и ударники, и троечники. Все будут востребованы. Главное, чтобы они нашли свою нишу в жизни, — сказал Тимур Нагуманов журналисту «Реального времени».
Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор телеграм-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».
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