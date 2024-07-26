В Казани представили нового начальника городской полиции — полковника Айдара Фасхутдинова

Сегодня начальник Управления МВД России по Казани Надир Закиров представил нового руководителя полиции города — Айдара Фасхутдинова. До этого он возглавлял УМВД по Нижнекамскому району.

— За годы службы полковник Фасхутдинов зарекомендовал себя как профессиональный и грамотный руководитель, который имеет большой опыт работы в системе органов внутренних дел, — заявил Закиров.

Айдар Фасхутдинов родился в Нижнекамске, окончил Казанский юридический институт МВД России. Службу в органах внутренних дел начинал в должности оперуполномоченного Ахтубинского ОВД Нижнекамска.

В дальнейшем работал старшим оперуполномоченным отделения по борьбе с групповой преступностью, начальником отдела уголовного розыска по Нижнекамскому району, а также начальником отдела МВД России по Заинскому району.

Олег Исаков