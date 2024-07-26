Обвинение возлюбленной прокурора: торговала его честью и организовала три борделя?

По версии СК и прокуратуры, один из притонов Евгении Покровской работал в сталинском «зеленом доме»

Фото: Ирина Плотникова

Вмешательство прокурора Татарстана Илдуса Нафикова и замглавы МВД республики Владимира Изаака помешало Евгении Покровской обманом заработать 1,5 млн рублей. Эту сумму, по версии силовиков, возлюбленная экс-начальника отдела прокуратуры РТ Алия Купова надеялась получить под видом взятки для него за более мягкую квалификацию обвинения по наркоделу. Эта информация прозвучала в Вахитовском райсуде Казани, где сегодня дочитали объемное обвинение по делу о коррупции и помехах следствию, а еще об организации трех притонов с вовлечением в оказание интим-услуг несовершеннолетней. Подробности — в репортаже «Реального времени».

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Со дня ареста прокурора Алия Купова по делу о взятке «айфоном» ходили слухи, что ему предъявят и «крышевание» проституции, в организации которой уличили его гражданскую супругу. Однако оглашенное сегодня обвинение не содержит никаких фактов того, что Купов, как сотрудник прокуратуры, каким-либо образом помогал своей возлюбленной в этом незаконном бизнесе. Причем другие «крышеватели» подпольных борделей в речи гособвинителей также не упоминались.

В деле два эпизода об организации занятий проституцией с привлечением иных лиц. Первый касается работы двух подпольных заведений с 15 июля 2022 года по 14 сентября 2023-го в нескольких квартирах жилой шестиэтажки по адресу Татарстан, 54 и в знаменитой «сталинке» на улице Чернышевского, больше известной как «зеленый дом» (24/23). Объект построен в 1939 году для работников Древзавода.

В одном из помещений этой «сталинки», по версии обвинения, Евгения Покровская и Артем Мясников организовали притон. скрин с сайта 2ГИС

Как сообщил прокурор Алексей Крутиков, эти объекты арендовали для использования в качестве притонов и проживания жриц любви Евгения Покровская и Артем Мясников — третий фигурант этого дела, находящийся под домашним арестом, в отличие от заключенной под стражу пары.

Далее предполагаемые организаторы проституции давали через Сеть объявления о приеме дам на высокооплачиваемую работу, условия которой объяснили по телефону и при личной встрече, полагает сторона обвинения. Набрали «персонал» буквально за месяц, в деле фигурируют неустановленные и пять установленных секс-работниц, включая несовершеннолетнюю. На момент «трудоустройства» в бордель ей было 17.

Переговоры о выборе девушек и услуги вел нанятый администратор, по желанию бордельная бригада выезжала по адресу клиента — указано в обвинении. Покровская с Мясниковым требовали от администратора отправлять ежемесячные отчеты о результатах и эффективности «работы», проводя проверку достоверности записей, полученных сумм и отработанных часов.

Теневые доходы следователи не считали

Доход организаторов в обвинении не указывается, лишь порядок распределения средств: 40—50% выручки — работницам, 10% — админу, остальное — ныне обвиняемым Покровской и Мясникову. Из этих же доходов оплачивались аренда и пополнялись «расходные материалы» — контрацептивы и гигиенические средства.

— Обвиняемые понимали, что своими действиями посягают на общественную нравственность и здоровье населения, подвергают опасности не только здоровье и моральные устои вовлекаемого в проституцию лица, но и общества в целом. Так как проституция несовместима с достоинством и ценностью человеческой личности и угрожает благосостоянию человека, семьи и общества, — цитировал обвинение представитель прокуратуры РТ.

Обвинение в части организации секс-услуг оглашал Алексей Крутиков, о покушении на аферу и помехах следствию — зачитала Марина Хайрова. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

По этому эпизоду фигурантам грозит до 6 лет колонии, с учетом вовлечения несовершеннолетней их действия квалифицировали по части 2 статьи 241 УК РФ. Заметим, это единственное обвинение в адрес Мясникова. Тогда как у Покровской — целый букет, включая еще один, самостоятельный эпизод по 241-й, но уже по менее тяжкой части 1.

Как полагают силовики, в период с 10 апреля по 25 августа 2023 года у возлюбленной начальника отдела прокуратуры РТ Алия Купова имелся свой притон еще и в девятиэтажке на улице Чистопольской — пять квартир общей площадью 134 «квадрата». Работа строилась так же, как в двух других, но лишь с теми девушками легкого поведения, кому уже стукнуло 18.

По версии СК, следователям полиции мешал прокурор и две дамы

Остальные обвинения дамы сердца Алия Купова напрямую связаны с его прошлым местом работы и должностью. Напомним, сын прокурора Нижнекамска на момент предполагаемых преступлений занимал пост начальника отдела по надзору за следствием в органах СК уголовно-судебного управления прокуратуры Татарстана. Его уволили в августе прошлого года по утрате доверия, а в сентябре отправили в СИЗО по делу о взятке «айфоном» при посредничестве Покровской.

В данный момент экс-прокурора обвиняют еще и в превышении двух полномочий, и двух эпизодах вмешательства в деятельность следователя с целью создания препятствий полному, всестороннему и объективному расследованию. Все обвинения против Купова касаются расследования четырех дел о наркотиках казанского отдела полиции «Вишневский» — три были возбуждены в отношении неустановленных лиц по фактам сбыта, еще по одному — о покушении на сбыт 13 граммов мефедрона — привлекли Чунареву, задержанную вместе с подругой Сукиасян в феврале 2023 года оперативниками наркополиции. Поскольку у Сукиасян наркотиков обнаружено не было, ее отпустили, забрав предварительно для проверки два «айфона» — 11-й и 13-моделей, полагая, что в их памяти может храниться фото с места уже сделанных «закладок» для передачи онлайн-покупателям «дури».

Ни один из эпизодов своего дела Алий Купов не признает. Максим Платонов / realnoevremya.ru

По версии следствия, за помощь Купова в вызволении этих вещдоков Сукиасян позже отблагодарила его — передала iPhone 14 pro MAX за 109 тысяч рублей через Покровскую. Самой посреднице взятки достался iPhone попроще, который Сукиасян забрала у своей матери. Обвинение в этой части огласили еще на прошлом заседании, отмечая, что ради просьбы любимой и из корысти Купов пошел на превышение полномочий и прямой обман как нижестоящего зампрокурора Вахитовского района Марата Мустафина, так и своего шефа — теперь уже бывшего начальника управления прокуратуры РТ по надзору за следствием, дознанием и оперативно-разыскной деятельностью Игоря Орехова. Одному рассказал о якобы написанной на следователей жалобе от Сукиасян с требованием вернуть якобы незаконно изъятые телефоны, второму сообщил о вымогательстве полицейскими взятки у Чунаревой. Такова версия обвинения.



При этом от Чунаревой не без участия Купова и его дамы сердца поступила соответствующая жалоба в прокуратуру РТ, после чего было организовано заслушивание материалов по делу, полагают гособвинители. А после заслушивания, пользуясь расположением шефа, Купов, по версии силовиков, смог узнать у него детали расследования и выяснить — три дела о неустановленных сбытчиках примеряют к Чунаревой и Сукиасян, а еще получить незаконный доступ к именам свидетелей-покупателей мефедрона. После чего к обработке этих свидетелей подключились Сукиасян и Покровская — склоняли к отказу от дачи показаний относительно покупки наркотика у Чунаревой.

Собственно, по факту такой обработки свидетелей Покровская и заработала обвинение в помехах следствию совместно с Куповым и Сукиасян. Последняя предстала перед Вахитовским судом раньше других фигурантов — по обвинениям в попытках наркосбыта и вмешательстве в ход следствия.



Загадочная мадам Сукиасян — обвиняемая и... потерпевшая



Сотрудничать со следствием Сукиасян начала после того, как 27 июня 2023-го пошла на новое наркопреступление и была задержана с партией мефедрона почти в 100 граммов. Тогда-то эта дама и призналась, что помощь прокурора с возвратом телефонов ей очень помогла — следователи не смогли взломать пароли «айфонов» и не успели назначить компьютерную экспертизу, иначе бы обнаружили компромат о ее причастности к преступлениям. Чтобы этого не произошло в будущем, она удалила с мобильников все данные и осуществила сброс до заводских настроек.



В числе прочего Евгению Покровскую обвиняют в попытке увода 1,5 млн рублей — якобы на новую взятку своему любимому. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Кстати, по одному их эпизодов «прокурорского» дела мадам Сукиасян проходит... в качестве потерпевшей. По версии следствия, в продолжение истории с телефонами Покровская пыталась обманом получить у этой знакомой 1,5 млн рублей — под видом новой взятки для Купова — за обещанную помощь с переквалификацией обвинения Чунаревой с покушения на сбыт мефедрона на его хранение. Сукиасян согласилась, с условием — деньги после процессуального решения.

Как полагают в СК и прокуратуре, договоренность была достигнута в марте 2023-го, а в конце мая сожительница Купова «потребовала» те самые 1,5 млн рублей. Сукиасян вновь предложила подождать, пока следователи полиции смягчат обвинение. Однако Покровская ждать не хотела.

— 12 июня 2023 года она связалась с защитником Чунаревой, адвокатом Халиловым, сообщила — договоренность по переквалификации действий его клиентки выполняется, и указала, что необходимо сообщить Сукиасян о незамедлительной передаче 1,5 млн рублей для последующей передачи Купову за содействие, — сообщила гособвинитель Марина Хайрова.

О вмешательстве Купова в ход расследования по делу стало известно прокурору Татарстана, на тот момент им был Илдус Нафиков. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Далее сотрудница надзорного ведомства констатировала — Покровской не удалось довести до конца свой преступный умысел, «поскольку о вмешательстве Купова в ход расследования по делу стало известно прокурору Татарстана и начальнику ГСУ МВД по РТ. Дела передали в Главное следственное управление МВД, а ход расследования поставили на контроль в прокуратуре республики.

— 11 августа 2023 года Купов был уволен за совершение проступка, порочащего честь прокурорского работника, о чем стало известно Сукиасян, — подчеркнула Хайрова.

После оглашения обвинения судья Алмаз Мухаметшин поинтересовался, согласны ли подсудимые с тем, что им предъявляют.

— Не согласен, вину не признаю, Ваша честь, — отвечал Алий Купов.

— Не согласна, — вторила ему Евгения Покровская.

Артем Мясников выразился более пространно: «Вину могу признать частично. Признаю, что участвовал в создании массажных салонов. В дальнейшем, по версии следствия, в них были оказаны секс-услуги. Не признаю, что организовал притон для оказания сексуальных услуг с участием несовершеннолетних».

Допрос свидетелей по этому делу суд планирует начать 21 августа.