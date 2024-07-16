Китайские автомобили разъезжаются по России
В топ-10 самых продаваемых авто в 2024 году вошли автомобили из Поднебесной и Lada
Неискушенному покупателю становится все сложнее ориентироваться на российском рынке новых автомобилей: по данным Российской ассоциации автомобильных дилеров, на рынке представлено более 57 китайских брендов, которые активно конкурируют между собой. Лидерство на авторынке пока за Lada, но и она уже начинает терять долю. Какие китайские бренды выбирали татарстанцы в 2024 году, сколько новых автомобилей они купили и ждать ли стагнации после бурного роста 2023 года — в обзоре аналитической службы «Реального времени».
Количество новых автомобилей в Татарстане удвоилось
В первом полугодии 2024 года в России было продано 713,3 тысячи новых легковых автомобилей — это на 79%, или на 315,9 тысяч, больше, чем в первом полугодии 2023 года. При этом в Татарстане было продано 31,04 тысячи новых легковых автомобилей — это на 90% (почти вдвое) больше, чем за январь—июнь прошлого года года, рассказал «Реальному времени» эксперт «Автостат Инфо» Александр Климнов.
В марте российский авторынок продемонстрировал свой лучший показатель — 146,5 тысячи проданных автомобилей. Однако на фоне изменения правил ввоза машин через страны ЕАЭС, а также после повышения ключевой ставки ЦБ авторынок находится в стагнации.
Судя по аналитике, предоставленной «Автостат-Инфо», российский рынок новых авто практически полностью захвачен китайцами, которые растут динамичнее, чем отечественный АвтоВАЗ. В топе самых популярных брендов лидерство по-прежнему за автомобилями Lada, но доля АвтоВАЗа в первом полугодии 2024 года снизилась с 29,4 до 28,1%.
Серьезно нарастил присутствие в России Haval — доля в продажах новых авто выросла с 10,2 до 12,4%. На третьем месте Chery, но доля этого бренда сократилась с 12,5 до 11,1%. Активно росли Changan (доля выросла с 4,3 до 8%), Geel (доля увеличилась с 8,5 до 9,1%) и Jetour (практически с нуля до 2,6%).
Топ-10 автомобильных брендов в 1 полугодии 2024 года в России
Бренд
Количество
автомобилей
Динамика
Доля рынка
1
Lada
209,4 тысячи
+55%
28,1% против 29,4% в 2023-м
2
Haval
82,2 тысячи
+113%
12,4% против 10,2%
3
Chery
72,1 тысячи
+52%
11,1% против 12,5%
4
Geely
69,8 тысячи
+113%
9,1% против 8,5%
5
Changan
48,2 тысячи
+448%
8% против 4,3%
6
Omoda
25,4 тысячи
+83%
4,2% (осталась прежней)
7
Exeed
22,9 тысячи
+38%
2,9% против 3,8%
8
Jetour
14,6 тысячи
рост в 11,7 раза
2,6% против 0,1%
9
Belgee
14,2 тысячи
с нуля
2,7%
10
Tank
13,3 тысячи
рост в 5,3 раза
1,9% против 1,36%
Данные «Автостат-Инфо»
Картина в Татарстане слегка отличается от общероссийской: так, доля Lada на татарстанском рынке выше — 33,8%. В целом топ-10 самых популярных брендов среди новых автомобилей схож с общероссийским — за исключением попадания в него в Hyundai и «Москвича».
Топ-10 автомобильных брендов в I полугодии 2024 года в Татарстане
Бренд
Количество
автомобилей
Динамика
Доля рынка
1
Lada
11,7 тысячи
+57%
33,8% против 39,8% в 2023-м
2
Haval
3,7 тысячи
+182%
12,6% против 8,5%
3
Chery
2,9 тысячи
+52%
11,1% против 12,5%
4
Geely
69,8 тысячи
+103%
10,1% против 9,8%
5
Changan
1,9 тысячи
+13,5 %
8,2% против 1,8%
6
Omoda
1 тысяча
Рост в 3 раза
-
7
Exeed
0,8 тысячи
+40%
-
8
Hyundai
0,7 тысячи
— 41%
-
9
Jetour
0,6 тысячи
с нуля
-
10
«Москвич»
0,5 тысячи
+159%
-
Данные «Автостат-Инфо»
«В первом полугодии 2024 года мы реализовали 12 930 новых автомобилей. Рост продаж в сравнении с аналогичным периодом прошлого года существенный — на 121,3%. Что касается направления авто с пробегом, то здесь продажи в первом полугодии 2023-го составили 11 036 автомобилей, а за тот же период 2024-го — 14 350 машин, что больше на 30%», — рассказал «Реальному времени» Руслан Шайхлисламов, коммерческий директор казанского дивизиона ТТС.
Средняя цена автомобиля, купленного в ТТС, в первом полугодии 2024 составила 2,14 млн рублей. Она изменилась несущественно, в прошлом году было 2,1 млн рублей, уточнил он.
Чувствительными факторами для авторынка сегодня, по его словам, являются высокая ключевая ставка, инфляция и изменения в правилах ввоза машин по параллельному импорту, действующие с 1 апреля этого года.
Доля китайских марок приближается к 60%
При этом цены в первом полугодии на разные модели двигались разнонаправленно: часть поднялась, но часть осталась стабильной или снизилась, отмечает Климнов. «Глобального снижения цен не произошло, а после роста утильсбора иномарки по параллельному импорту подорожали существенно», — прокомментировал он.
«С начала 2024 года идет снижение продаж, но ажиотаж на рынке не заканчивался даже на фоне роста стоимости кредитов, а так как программа льготных кредитов в начале июня закончилась, вторая половина года может выйти проблемной, — прогнозирует Александр Климнов. — По итогам июля и августа станет понятно, куда идет рынок».
Эксперт: к концу года топ-10 лидеров снова изменится
Цены на автомобили, по прогнозам ведущего эксперта УК «Финам Менеджмент» Дмитрия Баранова, продолжат увеличиваться, однако растущая конкуренция на авторынке будет служить ограничивающим фактором и не позволит цене автомобилей подняться значительно.
По данным аналитического агентства «Автостат», в апреле 2024 года средневзвешенная цена на новый автомобиль впервые сократилась — она составила 3,14 млн рублей, или на 100 тысяч рублей меньше, чем в марте (тогда средняя цена нового авто составляла 3,24 млн рублей). За последнее десятилетие средняя цена нового автомобиля в России выросла втрое. В 2014 году средневзвешенная цена нового автомобиля, по данным «Автостата», составляла 1,001 млн рублей. Затем она постоянно росла: после ковидных ограничений к 2021 году средняя цена на новую машину выросла вдвое, до 2,07 млн рублей. Санкционные ограничения довели среднюю цену на новые авто в России до 3 млн рублей.
О том, что АвтоВАЗ вот-вот сместят с первого места по продажам в РФ, говорят уже много лет, однако этого не происходит, потому что компания не стоит на месте, она развивается, выпускает новые модели автомобилей, модернизирует производство, имеет развитую сбытовую сеть в стране. АвтоВАЗ уже давно стал классическим автопроизводителем, как многие другие мировые компании, его позиции в стране устойчивы, так что компания останется лидером продаж в стране по итогам 2024 года, уверен эксперт.
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