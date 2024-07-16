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Китайские автомобили разъезжаются по России

00:00, 16.07.2024

В топ-10 самых продаваемых авто в 2024 году вошли автомобили из Поднебесной и Lada

Китайские автомобили разъезжаются по России
Фото: Реальное время

Неискушенному покупателю становится все сложнее ориентироваться на российском рынке новых автомобилей: по данным Российской ассоциации автомобильных дилеров, на рынке представлено более 57 китайских брендов, которые активно конкурируют между собой. Лидерство на авторынке пока за Lada, но и она уже начинает терять долю. Какие китайские бренды выбирали татарстанцы в 2024 году, сколько новых автомобилей они купили и ждать ли стагнации после бурного роста 2023 года — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

Количество новых автомобилей в Татарстане удвоилось

В первом полугодии 2024 года в России было продано 713,3 тысячи новых легковых автомобилей — это на 79%, или на 315,9 тысяч, больше, чем в первом полугодии 2023 года. При этом в Татарстане было продано 31,04 тысячи новых легковых автомобилей — это на 90% (почти вдвое) больше, чем за январь—июнь прошлого года года, рассказал «Реальному времени» эксперт «Автостат Инфо» Александр Климнов.

В марте российский авторынок продемонстрировал свой лучший показатель — 146,5 тысячи проданных автомобилей. Однако на фоне изменения правил ввоза машин через страны ЕАЭС, а также после повышения ключевой ставки ЦБ авторынок находится в стагнации.

В марте российский авторынок продемонстрировал свой лучший показатель — 146,5 тысячи проданных автомобилей. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Судя по аналитике, предоставленной «Автостат-Инфо», российский рынок новых авто практически полностью захвачен китайцами, которые растут динамичнее, чем отечественный АвтоВАЗ. В топе самых популярных брендов лидерство по-прежнему за автомобилями Lada, но доля АвтоВАЗа в первом полугодии 2024 года снизилась с 29,4 до 28,1%.

Серьезно нарастил присутствие в России Haval — доля в продажах новых авто выросла с 10,2 до 12,4%. На третьем месте Chery, но доля этого бренда сократилась с 12,5 до 11,1%. Активно росли Changan (доля выросла с 4,3 до 8%), Geel (доля увеличилась с 8,5 до 9,1%) и Jetour (практически с нуля до 2,6%).

Топ-10 автомобильных брендов в 1 полугодии 2024 года в России

Бренд

Количество

автомобилей

Динамика

Доля рынка

1

Lada

209,4 тысячи

+55%

28,1% против 29,4% в 2023-м

2

Haval

82,2 тысячи

+113%

12,4% против 10,2%

3

Chery

72,1 тысячи

+52%

11,1% против 12,5%

4

Geely

69,8 тысячи

+113%

9,1% против 8,5%

5

Changan

48,2 тысячи

+448%

8% против 4,3%

6

Omoda

25,4 тысячи

+83%

4,2% (осталась прежней)

7

Exeed

22,9 тысячи

+38%

2,9% против 3,8%

8

Jetour

14,6 тысячи

рост в 11,7 раза

2,6% против 0,1%

9

Belgee

14,2 тысячи

с нуля

2,7%

10

Tank

13,3 тысячи

рост в 5,3 раза

1,9% против 1,36%

Данные «Автостат-Инфо»

Картина в Татарстане слегка отличается от общероссийской: так, доля Lada на татарстанском рынке выше — 33,8%. В целом топ-10 самых популярных брендов среди новых автомобилей схож с общероссийским — за исключением попадания в него в Hyundai и «Москвича».

В целом топ-10 самых популярных брендов среди новых автомобилей схож с общероссийским — за исключением попадания в него в Hyundai и «Москвича». Максим Платонов / realnoevremya.ru

Топ-10 автомобильных брендов в I полугодии 2024 года в Татарстане

Бренд

Количество

автомобилей

Динамика

Доля рынка

1

Lada

11,7 тысячи

+57%

33,8% против 39,8% в 2023-м

2

Haval

3,7 тысячи

+182%

12,6% против 8,5%

3

Chery

2,9 тысячи

+52%

11,1% против 12,5%

4

Geely

69,8 тысячи

+103%

10,1% против 9,8%

5

Changan

1,9 тысячи

+13,5 %

8,2% против 1,8%

6

Omoda

1 тысяча

Рост в 3 раза

-

7

Exeed

0,8 тысячи

+40%

-

8

Hyundai

0,7 тысячи

— 41%

-

9

Jetour

0,6 тысячи

с нуля

-

10

«Москвич»

0,5 тысячи

+159%

-

Данные «Автостат-Инфо»

«В первом полугодии 2024 года мы реализовали 12 930 новых автомобилей. Рост продаж в сравнении с аналогичным периодом прошлого года существенный — на 121,3%. Что касается направления авто с пробегом, то здесь продажи в первом полугодии 2023-го составили 11 036 автомобилей, а за тот же период 2024-го — 14 350 машин, что больше на 30%», — рассказал «Реальному времени» Руслан Шайхлисламов, коммерческий директор казанского дивизиона ТТС.

— Самые популярные марки в сегменте новых автомобилей — это Lada, Haval, Chery, Geely, Changan, Omoda, Exeed. Топ автомобилей с пробегом традиционно возглавляет тот же бренд — отечественная Lada. Следом идут Kia, Hyundai, Renault, Volkswagen, — перечислил Шайхлисламов.

Средняя цена автомобиля, купленного в ТТС, в первом полугодии 2024 составила 2,14 млн рублей. Она изменилась несущественно, в прошлом году было 2,1 млн рублей, уточнил он.

Чувствительными факторами для авторынка сегодня, по его словам, являются высокая ключевая ставка, инфляция и изменения в правилах ввоза машин по параллельному импорту, действующие с 1 апреля этого года.

Доля китайских марок приближается к 60%

— Основной тренд на рынке в первом полугодии — это рост доли китайских марок, причем лидеры растут уже не так быстро, а ряд менее известных марок быстро наращивает свою долю, — говорит эксперт «Автостат-Инфо» Александр Климнов. — Доля китайских марок выросла с 43% за I полугодие 2023 года до 58,2% в 2024-м. Абсолютный рост продаж китайцев составил — 142,8%, практически в 2,5 раза.

При этом цены в первом полугодии на разные модели двигались разнонаправленно: часть поднялась, но часть осталась стабильной или снизилась, отмечает Климнов. «Глобального снижения цен не произошло, а после роста утильсбора иномарки по параллельному импорту подорожали существенно», — прокомментировал он.

«С начала 2024 года идет снижение продаж, но ажиотаж на рынке не заканчивался даже на фоне роста стоимости кредитов, а так как программа льготных кредитов в начале июня закончилась, вторая половина года может выйти проблемной, — прогнозирует Александр Климнов. — По итогам июля и августа станет понятно, куда идет рынок».

«С начала 2024 года идет снижение продаж, но ажиотаж на рынке не заканчивался даже на фоне роста стоимости кредитов». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Эксперт: к концу года топ-10 лидеров снова изменится

Цены на автомобили, по прогнозам ведущего эксперта УК «Финам Менеджмент» Дмитрия Баранова, продолжат увеличиваться, однако растущая конкуренция на авторынке будет служить ограничивающим фактором и не позволит цене автомобилей подняться значительно.

По данным аналитического агентства «Автостат», в апреле 2024 года средневзвешенная цена на новый автомобиль впервые сократилась — она составила 3,14 млн рублей, или на 100 тысяч рублей меньше, чем в марте (тогда средняя цена нового авто составляла 3,24 млн рублей). За последнее десятилетие средняя цена нового автомобиля в России выросла втрое. В 2014 году средневзвешенная цена нового автомобиля, по данным «Автостата», составляла 1,001 млн рублей. Затем она постоянно росла: после ковидных ограничений к 2021 году средняя цена на новую машину выросла вдвое, до 2,07 млн рублей. Санкционные ограничения довели среднюю цену на новые авто в России до 3 млн рублей.

— Доля автопроизводителей из КНР на отечественном авторынке действительно меняется, и, вероятно, этот процесс продлится до конца года, перемены в списке автомобильных брендов-лидеров по продажам продолжатся до конца года, — прокомментировал Баранов. — Во-первых, еще не все автомобильные марки из КНР пришли на отечественный рынок, во-вторых, ценовая политика и стратегия у всех разная, это отражается на продажах, а значит и на месте в рейтинге. Так что по итогам года первая десятка автопроизводителей по продажам может измениться по сравнению с итогами 2023 года.

О том, что АвтоВАЗ вот-вот сместят с первого места по продажам в РФ, говорят уже много лет, однако этого не происходит, потому что компания не стоит на месте, она развивается, выпускает новые модели автомобилей, модернизирует производство, имеет развитую сбытовую сеть в стране. АвтоВАЗ уже давно стал классическим автопроизводителем, как многие другие мировые компании, его позиции в стране устойчивы, так что компания останется лидером продаж в стране по итогам 2024 года, уверен эксперт.

Юлия Гараева

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