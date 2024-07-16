Китайские автомобили разъезжаются по России

В топ-10 самых продаваемых авто в 2024 году вошли автомобили из Поднебесной и Lada

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Неискушенному покупателю становится все сложнее ориентироваться на российском рынке новых автомобилей: по данным Российской ассоциации автомобильных дилеров, на рынке представлено более 57 китайских брендов, которые активно конкурируют между собой. Лидерство на авторынке пока за Lada, но и она уже начинает терять долю. Какие китайские бренды выбирали татарстанцы в 2024 году, сколько новых автомобилей они купили и ждать ли стагнации после бурного роста 2023 года — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

Количество новых автомобилей в Татарстане удвоилось

В первом полугодии 2024 года в России было продано 713,3 тысячи новых легковых автомобилей — это на 79%, или на 315,9 тысяч, больше, чем в первом полугодии 2023 года. При этом в Татарстане было продано 31,04 тысячи новых легковых автомобилей — это на 90% (почти вдвое) больше, чем за январь—июнь прошлого года года, рассказал «Реальному времени» эксперт «Автостат Инфо» Александр Климнов.

В марте российский авторынок продемонстрировал свой лучший показатель — 146,5 тысячи проданных автомобилей. Однако на фоне изменения правил ввоза машин через страны ЕАЭС, а также после повышения ключевой ставки ЦБ авторынок находится в стагнации.

В марте российский авторынок продемонстрировал свой лучший показатель — 146,5 тысячи проданных автомобилей. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Судя по аналитике, предоставленной «Автостат-Инфо», российский рынок новых авто практически полностью захвачен китайцами, которые растут динамичнее, чем отечественный АвтоВАЗ. В топе самых популярных брендов лидерство по-прежнему за автомобилями Lada, но доля АвтоВАЗа в первом полугодии 2024 года снизилась с 29,4 до 28,1%.

Серьезно нарастил присутствие в России Haval — доля в продажах новых авто выросла с 10,2 до 12,4%. На третьем месте Chery, но доля этого бренда сократилась с 12,5 до 11,1%. Активно росли Changan (доля выросла с 4,3 до 8%), Geel (доля увеличилась с 8,5 до 9,1%) и Jetour (практически с нуля до 2,6%).



Топ-10 автомобильных брендов в 1 полугодии 2024 года в России

Бренд Количество автомобилей Динамика Доля рынка 1 Lada 209,4 тысячи +55% 28,1% против 29,4% в 2023-м 2 Haval 82,2 тысячи +113% 12,4% против 10,2% 3 Chery 72,1 тысячи +52% 11,1% против 12,5% 4 Geely 69,8 тысячи +113% 9,1% против 8,5% 5 Changan 48,2 тысячи +448% 8% против 4,3% 6 Omoda 25,4 тысячи +83% 4,2% (осталась прежней) 7 Exeed 22,9 тысячи +38% 2,9% против 3,8% 8 Jetour 14,6 тысячи рост в 11,7 раза 2,6% против 0,1% 9 Belgee 14,2 тысячи с нуля 2,7% 10 Tank 13,3 тысячи рост в 5,3 раза 1,9% против 1,36%

Данные «Автостат-Инфо»

Картина в Татарстане слегка отличается от общероссийской: так, доля Lada на татарстанском рынке выше — 33,8%. В целом топ-10 самых популярных брендов среди новых автомобилей схож с общероссийским — за исключением попадания в него в Hyundai и «Москвича».

В целом топ-10 самых популярных брендов среди новых автомобилей схож с общероссийским — за исключением попадания в него в Hyundai и «Москвича». Максим Платонов / realnoevremya.ru

Топ-10 автомобильных брендов в I полугодии 2024 года в Татарстане

Бренд Количество автомобилей Динамика Доля рынка 1 Lada 11,7 тысячи +57% 33,8% против 39,8% в 2023-м 2 Haval 3,7 тысячи +182% 12,6% против 8,5% 3 Chery 2,9 тысячи +52% 11,1% против 12,5% 4 Geely 69,8 тысячи +103% 10,1% против 9,8% 5 Changan 1,9 тысячи +13,5 % 8,2% против 1,8% 6 Omoda 1 тысяча Рост в 3 раза - 7 Exeed 0,8 тысячи +40% - 8 Hyundai 0,7 тысячи — 41% - 9 Jetour 0,6 тысячи с нуля - 10 «Москвич» 0,5 тысячи +159% -

Данные «Автостат-Инфо»

«В первом полугодии 2024 года мы реализовали 12 930 новых автомобилей. Рост продаж в сравнении с аналогичным периодом прошлого года существенный — на 121,3%. Что касается направления авто с пробегом, то здесь продажи в первом полугодии 2023-го составили 11 036 автомобилей, а за тот же период 2024-го — 14 350 машин, что больше на 30%», — рассказал «Реальному времени» Руслан Шайхлисламов, коммерческий директор казанского дивизиона ТТС.

— Самые популярные марки в сегменте новых автомобилей — это Lada, Haval, Chery, Geely, Changan, Omoda, Exeed. Топ автомобилей с пробегом традиционно возглавляет тот же бренд — отечественная Lada. Следом идут Kia, Hyundai, Renault, Volkswagen, — перечислил Шайхлисламов.

Средняя цена автомобиля, купленного в ТТС, в первом полугодии 2024 составила 2,14 млн рублей. Она изменилась несущественно, в прошлом году было 2,1 млн рублей, уточнил он.

Чувствительными факторами для авторынка сегодня, по его словам, являются высокая ключевая ставка, инфляция и изменения в правилах ввоза машин по параллельному импорту, действующие с 1 апреля этого года.

Доля китайских марок приближается к 60%

— Основной тренд на рынке в первом полугодии — это рост доли китайских марок, причем лидеры растут уже не так быстро, а ряд менее известных марок быстро наращивает свою долю, — говорит эксперт «Автостат-Инфо» Александр Климнов. — Доля китайских марок выросла с 43% за I полугодие 2023 года до 58,2% в 2024-м. Абсолютный рост продаж китайцев составил — 142,8%, практически в 2,5 раза.

При этом цены в первом полугодии на разные модели двигались разнонаправленно: часть поднялась, но часть осталась стабильной или снизилась, отмечает Климнов. «Глобального снижения цен не произошло, а после роста утильсбора иномарки по параллельному импорту подорожали существенно», — прокомментировал он.

«С начала 2024 года идет снижение продаж, но ажиотаж на рынке не заканчивался даже на фоне роста стоимости кредитов, а так как программа льготных кредитов в начале июня закончилась, вторая половина года может выйти проблемной, — прогнозирует Александр Климнов. — По итогам июля и августа станет понятно, куда идет рынок».

«С начала 2024 года идет снижение продаж, но ажиотаж на рынке не заканчивался даже на фоне роста стоимости кредитов». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Эксперт: к концу года топ-10 лидеров снова изменится

Цены на автомобили, по прогнозам ведущего эксперта УК «Финам Менеджмент» Дмитрия Баранова, продолжат увеличиваться, однако растущая конкуренция на авторынке будет служить ограничивающим фактором и не позволит цене автомобилей подняться значительно.

По данным аналитического агентства «Автостат», в апреле 2024 года средневзвешенная цена на новый автомобиль впервые сократилась — она составила 3,14 млн рублей, или на 100 тысяч рублей меньше, чем в марте (тогда средняя цена нового авто составляла 3,24 млн рублей). За последнее десятилетие средняя цена нового автомобиля в России выросла втрое. В 2014 году средневзвешенная цена нового автомобиля, по данным «Автостата», составляла 1,001 млн рублей. Затем она постоянно росла: после ковидных ограничений к 2021 году средняя цена на новую машину выросла вдвое, до 2,07 млн рублей. Санкционные ограничения довели среднюю цену на новые авто в России до 3 млн рублей.

— Доля автопроизводителей из КНР на отечественном авторынке действительно меняется, и, вероятно, этот процесс продлится до конца года, перемены в списке автомобильных брендов-лидеров по продажам продолжатся до конца года, — прокомментировал Баранов. — Во-первых, еще не все автомобильные марки из КНР пришли на отечественный рынок, во-вторых, ценовая политика и стратегия у всех разная, это отражается на продажах, а значит и на месте в рейтинге. Так что по итогам года первая десятка автопроизводителей по продажам может измениться по сравнению с итогами 2023 года.

О том, что АвтоВАЗ вот-вот сместят с первого места по продажам в РФ, говорят уже много лет, однако этого не происходит, потому что компания не стоит на месте, она развивается, выпускает новые модели автомобилей, модернизирует производство, имеет развитую сбытовую сеть в стране. АвтоВАЗ уже давно стал классическим автопроизводителем, как многие другие мировые компании, его позиции в стране устойчивы, так что компания останется лидером продаж в стране по итогам 2024 года, уверен эксперт.