Итоги дня: Казань в жд-кольце, пилот по исламскому банкингу на Кавказе, США как автор COVID-19
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 4 августа:
- В строительство первого участка второй линии метрополитена Казани — от станции «Фучика» до станции «Сахарова» — из бюджета Татарстана выделят еще 939 миллионов рублей. Комплекс работ по правому перегонному тоннелю и укладку временного рельсового пути необходимо выполнить с 31 августа по 30 ноября 2022 года.
- Министерство юстиции России предложило убрать из Уголовного кодекса страны три «экономические статьи». Это статьи 170 «Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом», 170.2 «Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории» и 185.1 «Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством РФ о ценных бумагах».
- Один из крупных казанских девелоперов «Джи-групп» (работает под брендом «Унистрой») пригласил в совет директоров «огненный десант» топ-менеджеров федерального масштаба. Олег Вьюгин, экс-председатель наблюдательного совета Московской биржи, Елена Хисамова, экс-член СД «СПБ Биржа», и еще двое известных бизнесменов избраны независимыми директорами и сформировали органы внешнего контроля за деятельностью компании. Детали — в материале «Реального времени»
- Власти Набережных Челнов начали процедуру ликвидации МУП «Горсвет», чье руководство в полном составе осуждено за мошенничество и злоупотребления должностными полномочиями еще 2 года назад. В этом году победителем самого крупного конкурса на установку светодиодного освещения стоимостью 74,9 млн рублей признано местное МУП «Предприятие автомобильных дорог». Договор заключили буквально по стартовой цене, а других заявок на конкурс не поступило. Детали — в материале «Реального времени».
- В Казани почти определись с тем, каким будет «Экорайон» в северо-западной части на въезде в город со стороны Зеленодольского направления. Проект планировки территории площадью 759,45 га исполком столицы Татарстана вынес на общественные обсуждения.
- Исполком Казани утвердил проект строительства по улице Патриса Лумумбы дороги на участке от проспекта Альберта Камалеева до улицы Назиба Жиганова. Протяженность трассы составляет почти 3,6 км. Дорога относится к категории магистральных улиц общегородского значения 2-го класса.
- По итогам первого полугодия оборот розничной торговли в Татарстане достиг 581 млрд рублей. В сопоставимых ценах к прошлогоднему аналогичному периоду он составил 97,3%, а в абсолютных цифрах вырос почти на 14%.
- На сегодняшний день на рынке остро ощущается нехватка качественной рыбы в связи с ростом цен, рассказал в прямом эфире «Реального времени» основатель бренда рыбных деликатесов Siberian Luxury Bar Артур Омаров. При этом государством созданы все условия, чтобы производители могли дать альтернативное предложение. Они сделают это уже в ближайшее время, уверен предприниматель.
- Правительство выделит дополнительно 50 млрд рублей на строительство участков трассы М-12 в Московской и Владимирской областях. Это позволит досрочно ввести их в эксплуатацию уже в текущем году.
- Иннополис 30 августа отпразднует День республики. В этот день жителей и гостей города ждут мероприятия в зоне «Лекторий», выступления экспертов про креатив, а для детей организуют игры в «Камень, ножницы, бумага». Потратят на праздник 1,7 миллиона рублей.
- В казанском ИТ-парке, который вскоре расширится за счет нового корпуса на месте бывшей фабрики «Спартак», появится должность арт-директора. Источники «Реального времени» сообщают, что ее займет председатель общественной организации «Казанский центр «Достижения молодых» Ляля Бикчентаева.
- В ближайшие выходные в Татарстане ожидается жара до +33 градусов. Она сохранится и в начале следующей недели. Дожди не прогнозируются до 9 августа.
- Проект создания кольцевой железной дороги в Казани готов и проходит государственную экспертизу. После нее определятся цена реализации и порядок финансирования.
- Минпромторг исключил Renault из списка параллельного импорта, так как АвтоВАЗ обязался обеспечивать гарантийное обслуживание этого бренда, включая торговлю запчастями. Вместе с этим в перечень добавлены Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Helena Rubinstein, Valentino, Giorgio Armani и Kerastase.
- В Казани на территории мечети «Ярдэм» открылся первый специализированный спортивный комплекс для детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья. В нем ежедневно смогут тренироваться 500 человек, в том числе паралимпийцы, по 15 видам спорта.
- Россияне смогут направлять материнский капитал на оплату детсадов, которые созданы индивидуальными предпринимателями. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.
- Банк России планирует запустить пилотный проект по исламскому банкингу в Чечне и Дагестане в следующем году. Затем будет принято решение о распространении законодательного регулирования партнерского финансирования на другие регионы России.
- Германский концерн по производству спортивной обуви и одежды Adidas из-за ухода с российского рынка недосчитался более €100 миллионов выручки. Такие данные опубликованы в отчете компании. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».
Ключевые события 162-го дня специальной военной операции России на Украине:
- «Мы рассматриваем возможность того, что к возникновению нового коронавируса причастно Агентство США по международному развитию (USAID)", — заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По его словам, с 2009 года оно финансировало программа «Предикт», в рамках которой изучались новые виды коронавирусов, отлавливались летучие мыши. Одним из подрядчиков была компания «Метабиота», связанная с военно-биологической деятельностью на Украине. В 2019-м до момента появления первых случаев COVID-19 на базе американского института им. Хопкинса прошли учения «Ивент-201» — отрабатывались действия в условиях эпидемии ранее неизвестного коронавируса.
- Минобороны России сообщило, что в результате ударов по позициям 92-й механизированной бригады ВСУ около Харьков уничтожено до 130 военнослужащих и 13 единиц бронетехники. У Константиновки (ДНР) поражен временный пункт дислокации подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады — ликвидировано до 400 военнослужащих и 20 единиц военной техники.
- В результате активных наступательных действий войск России и народных милиций ДНР и ЛНР около Соледара, Артёмовска и Авдеевки (ДНР) подразделения 54-й механизированной, 56-й и 58-й мотопехотных бригад ВСУ, утратив боеспособность из-за больших потерь, оставили занимаемые позиции, доложили в Минобороны.
- За сутки поражены два пункта управления, в том числе 95-й десантно-штурмовой бригады и формирования националистов в Запорожской области. Ликвидированы два склада ракетно-артиллерийского вооружения и хранилище топлива для военной техники ВСУ у железнодорожной станции Запорожье-2, следует из сводки Минобороны России. В контрбатарейной борьбе подавлено три взвода РСЗО «Град», четыре взвода орудий «Гвоздика» и три взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях.
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Татьяна ДеминаОбщество Татарстан
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