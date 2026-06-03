В России насчитывается более 400 тыс. иностранных студентов

Целевой ориентир — 500 тыс. студентов из других стран

На данный момент в российских вузах обучается 422 тысячи иностранных студентов. Об этом сообщила замминистра науки и высшего образования России Ольга Петрова в рамках Петербургского международного экономического форума, чьи слова приводит ТАСС.

Она отметила, что в указе президента России от 7 мая 2024 года №309 установлен целевой ориентир в 500 тысяч иностранных студентов, что входит в число национальных целей развития страны.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня, его главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях перемен мировой экономики.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский призвал ввести отработку для студентов, отучившихся в вузе на бюджете.

Никита Егоров