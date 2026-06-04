Владимир Путин проводит встречу с мировыми информагентствами в Петербурге

Нынешняя встреча проходит в юбилейный, десятый раз

Фото: Динар Фатыхов

В Константиновском дворце стартовала встреча президента России Владимира Путина с руководителями ведущих мировых информационных агентств. Мероприятие проходит в рамках Петербургского международного экономического форума.



В диалоге с главой государства участвуют представители информационных агентств из разных стран: AFP (Франция), Associated Press (США), DPA (Германия), EFE (Испания), MENA (Египет), Press Trust of India (Индия), АзерТАдж (Азербайджан), БелТА (Белоруссия), «Кабар» (Киргизия), Синьхуа (Китай) и Телерадиокомплекс президента Казахстана.

Нынешняя встреча проходит в юбилейный, десятый раз. Формат общения предусматривает диалог в режиме «вопрос-ответ». Центральной темой обсуждения станут актуальные вопросы внутренней и внешней политики России, а также ключевые события на международной арене.

Напомним, что Путин может посетить Казань в июне для участия в саммите Россия — АСЕАН.

Наталья Жирнова