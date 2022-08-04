В России пополнили список параллельного импорта косметики — в него вошли Lancome, Valentino и Armani

Параллельный импорт в России парфюмерии и косметики расширили до ряда брендов — в их числе Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Helena Rubinstein, Valentino, Giorgio Armani и Kerastase. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга РФ.

Включение этих брендов в список для параллельного импорта объясняется недостаточным количеством их товаров в магазинах.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В мае Минпромторг России опубликовал перечень товаров, разрешенных для параллельного импорта. Список включает 96 пунктов: фармацевтическая продукция, пластмассы и изделия из них, каучук и резина, изделия из кожи, бумага и картон, косметические компоненты, товары химической промышленности, музыкальные и медицинские инструменты и другое.



В конце июля глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что объем ввоза в Россию товаров по запущенному в начале мая механизму параллельного импорта оценивается почти в $4 миллиарда.



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Татьяна Леухина