Путин допустил применение «Орешника» по различным целям в будущем

По словам президента России, предыдущие удары с использованием системы не являлись полноценным боевым применением оружия

Президент Владимир Путин заявил, что Россия продолжает развивать новые ударные системы, включая комплекс «Орешник», и не исключил возможности его дальнейшего применения. Об этом он заявил на встрече с мировыми информагентствами в Санкт-Петербурге.

По словам главы государства, предыдущие удары с использованием «Орешника» не являлись полноценным боевым применением системы. Путин отметил, что один из ударов наносился по объекту на территории Украины для оценки результатов работы комплекса и анализа эффективности поражения целей.

— Открою вам большую-большую военную, государственную тайну: просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты. Это касается и Белой Церкви, и тем более касается района ДНР в периметре основного укрепрайона, — заявил Путин.

Также президент сообщил, что при последнем применении системы выбор цели был связан с необходимостью изучить результаты воздействия. При этом он допустил, что в будущем могут приниматься решения о более масштабном использовании комплекса по различным объектам, включая цели, расположенные в районах городской застройки.

Напомним, что в январе российские войска в ответ на атаку Киева по резиденции Владимира Путина нанесли удар «Орешником». В результате было поражено производство БПЛА, которыми Киев атаковал резиденцию, а также объекты энергетической инфраструктуры.

Наталья Жирнова