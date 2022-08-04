Бульвары, трамваи и 15 жилых кварталов: каким будет «Экорайон» на въезде в Казань

Фото: Максим Платонов

Жилье для 17,5 тысячи казанцев

В Казани почти определись с тем, каким будет «Экорайон» в северо-западной части на въезде в город со стороны Зеленодольского направления. Проект планировки территории площадью 759,45 га исполком столицы Татарстана вынес на общественные обсуждения.

С юга «Экорайон» окружает жилые массивы Новое Аракчино и Старое Аракчино и территория Военного городка-32, с востока — садоводческое товарищество «Казанский

вертолетный завод». На западе пролегает железная дорога, а с севера находится особо охраняемая природная территория местного значения городской лес «Лебяжье».

Источник: Проект планировки территории «Экорайон»

Новое жилищное строительство распределено по 15 кварталам, из них семь отведены под многоэтажки. Этажность многоквартирных домов в них колеблется от трех до 11 этажей. Площадь застройки жилых домов — 96,87 тысячи «квадратов», в них появится 5 469 квартир. Жить в них будут по расчетам более 15,5 тысячи человек.

Остальные восемь кварталов отводятся под индивидуальную жилую застройку. Проектом предусмотрено строительство 616 домов. Жить в них будут 1 972 казанца.

Проектом предусмотрены девять муниципальных дошкольных образовательных учреждений — по два на 50 и 220 мест, по четыре на 340 мест и одно на 290 детей. Также обозначены три школы, каждая из которых рассчитана на 1 501 ученика. Для детей также хотят построить четыре объекта дополнительного образования.

Источник: Проект планировки территории «Экорайон»

В «Экорайоне» будет функционировать поликлиника, которая сможет принимать 634 человека в сутки, аптека и детская молочная кухня. Там же появятся магазины продовольственных и непродовольственных товаров, три точки общепита, предприятие бытового обслуживания, химчистки, два отделения банков, пункты приема вторичного

сырья, отделение связи и пункт охраны правопорядка.

Заниматься спортом жители «Экорайона» смогут в физкультурно-оздоровительном комплексе, который расположится во втором квартале, в тренажерном зале и на двух открытых физкультурно-спортивных площадках. Для них же обустроят библиотеку, культурно-развлекательный комплекс и помещение для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности.

Жилищное строительство начнется на третьем этапе

Проектом планировки предусмотрено строительство улиц районного и местного значения общей протяженностью 38,68 км и организация парковок при жилой застройке на 7 045 машино-мест. Строительство дорог будет вестись по очередям.

На первом этапе для «Экорайона» построят четырех КНС и напорную канализацию, кольцевую сеть водопровода, очистные сооружений ливневой канализации и напорного коллектора. Также запланирована прокладка «газопровода высокого давления I категории от газопровода высокого давления I категории Ду 700 мм по ул. Тэцевская с установкой ГРП и закольцовкой с газопроводом высокого давления II категории Ду 300 мм по ул.Аракчинское Шоссе».

Второй этап включает в себя проектирование и строительство улицы районного значения и проведение в кварталах индивидуальной жилой застройки межевания участков под детские сады с последующей передачей их в муниципальную собственность. На третьем этапе начнется жилищное строительство во всех кварталах.

Фото: Максим Платонов

В документации указано, что строительство детских садов необходимо выполнить после ввода в эксплуатацию двух первых жилых домов, а возведение общеобразовательных школ закончить до ввода в эксплуатацию последнего жилого дома в квартале.

В границах улицы под номерами 1, 2, 3 и 4 застройщику необходимо предусмотреть организацию бульваров, а также учесть прокладку трамвайной линии по улицам №1, №2 и №10. Застройку пятого квартала — общественных объектов — разрешается начать лишь после согласования эскизного проекта с Управлением архитектуры и градостроительства исполкома Казани.



Общественные обсуждения по проекту «Об утверждении проекта планировки территории «Экорайон» стартуют сегодня и продлятся до 25 августа. Экспозицию проекта в ИС «Общественные обсуждения» откроют 12 августа, она продлится один день.

Концепцию выбрали в 2018-м

«Реальное время» еще в 2018 году рассказывало, что в Казани выбрали концепцию будущего экорайона. Победителем международного конкурса стал международный консорциум, куда вошли небезызвестное на рынке недвижимости агентство Knight Frank и татарстанский «Архдесант». В состав жюри входил президент Татарстана Рустам Минниханов.

Фото: Максим Платонов

Победители международного конкурса на разработку концепции и мастер-плана будущего первого казанского экорайона предлагали разделить проектируемые 759 га на три зоны, которые соединяются между собой не только дорогами, но и так называемым «зеленым кольцом Гало», благоустроенным велосипедными и пешеходными дорожками, с водоемами и игровыми площадками. Еще одно немаловажное общественное пространство предполагалось в рамках создания парка «Долина», вокруг которого предусмотрено строительство индивидуальных домов с возможностью расширения по мере роста семьи.

Этапы реализации проекта были поделены также на три части. Первая предусматривала работы в южной части участка, максимально близкой к существующей инфраструктуре. Авторы рассчитывали, что транспортную инфраструктуру улучшит будущая скоростная магистраль М-12 Москва — Казань, проходящая по территории экорайона.



В общей сложности в экорайоне планируют построить жилую недвижимость на 450 тысячах квадратных метров, общественно-деловой квартал на 50 тысячах «квадратов», с социальной инфраструктурой на порядка 65 тысячах квадратных метров. Реализацию проекта оценили в 29 млрд рублей, срок окупаемости — десять лет.



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Татьяна Демина