В выходные в Татарстане ожидается жара — синоптики прогнозируют до +33 градусов

Фото: Максим Платонов

В ближайшие выходные в Татарстане установится жаркая погода — синоптики прогнозируют до +33 градусов. Аналогичные температуры ожидаются и в начале следующей недели.

С 5 по 7 августа Татарстан по-прежнему будет располагаться в поле повышенного атмосферного давления. Ночные температуры составят от +12 до +17 градусов. Днем в пятницу и субботу ожидается от +26 до +32°С, в воскресенье — от +28 до +33°С.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели, 8—9 августа, сохранится жара — воздух прогреется до +27—33 градусов. Днем и вечером во вторник местами возможен кратковременный дождь.

Фото: Максим Платонов

Сегодня днем в отдельных районах Татарстана возможен небольшой кратковременный дождь с грозой. В полдень зафиксировано +25—29 градусов.

Профессор института экологии и природопользования, заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев рассказывал, что в этом месяце аномального повышения температуры воздуха ждать, с учетом прогнозов, не стоит. Среднесуточная температура может составить около +18°С.



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Татьяна Демина