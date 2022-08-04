В стройку первого участка второй линии метрополитена Казани вложат еще 939 миллионов рублей

Фото: Олег Тихонов

В Казани продолжается строительство первого участка второй линии метрополитена от станции с рабочим названием «Фучика» до станции «Сахарова». На него из бюджета Татарстана выделят еще 939 миллионов рублей.



Подрядчика ищет Главстрой Татарстана. Он должен приступить к работам в конце августа и завершить их до 30 ноября текущего года, следует из документации на портале госзакупок.

В обязанности подрядчика входит комплекс работ по правому перегонному тоннелю, укладка временного рельсового пути. Также от него требуется выполнить обслуживающие процессы.

Источник: документация к тендеру

Напомним, первый участок включает в себя четыре станции. Согласно документации, на нем выполняется съезд и пешеходный переход на первую линию казанского метрополитена — на станцию «Дубравная». Длина участка — 5,75 км.

Стоит отметить, что это не первый в этом году тендер на строительство первого участка второй линии казанского метрополитена. В мае Главстрой Татарстана искал подрядчика, объявив начальную цену в 600 миллионов рублей. В марте на объект выделялось 639,4 млн рублей, а в в июле еще 800 миллионов рублей. Итого с начала года выделили почти 3 миллиарда рублей.

В феврале 2022-го строители завершили проходку тоннеля первого участка второй линии казанского метро. На пересечении улиц Ломжинской и Юлиуса Фучика, тоннелепроходческий комплекс вышел на поверхность земли. Новую ветку должны запустить через 5 лет, в 2027-м.



Фото: Олег Тихонов

Названия строящихся станций первого участка второй линии метрополитена уже утверждены властями:



Станция, расположенная по улице Юлиуса Фучика, получила название «100-летие ТАССР».

Станция, расположенная в районе остановки общественного транспорта «10-й микрорайон» по улице Юлиуса Фучика, будет называться «Академическая».

Станции метро на пересечении улиц Юлиуса Фучика и Ломжинской присвоили наименование «Зилант».

Станция, расположенная по проспекту Альберта Камалеева, будет носить название «Тулпар».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина