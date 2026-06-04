Поставили на счетчик: как татарстанцы переплачивают за несвоевременную подачу показаний приборов учета
И особенности их регистрации в ГИС ЖКХ
Резко выросла плата за беспечность: казанцы в прямом смысле втридорога платят лишние несколько тысяч рублей не только за несвоевременную замену индивидуальных приборов учета (ИПУ), но и за не вовремя поданные показания исправных счетчиков. Но страдают и интересы добросовестных собственников жилья: из-за особенностей действующего законодательства даже при своевременной замене прибора учета переплата за 1 месяц — обычное дело. В особенностях национальных расчетов за коммунальные услуги, сложных путях передачи информации из управляющих компаний в ГИС ЖКХ и проблемах, возникающих из-за легкомысленного отношения к сдаче показаний квартирных счетчиков воды и электричества, разбиралось «Реальное время».
Плата за забывчивость
Жительница Дербышек Адиля Рахимова (имя изменено по просьбе читательницы) обратилась в «Реальное время» с просьбой помочь разобраться, почему после замены вышедшего из строя водяного счетчика в начале февраля она вплоть до апреля получала счета на воду, в которых показания не учитывались. Потом оказалось, что за февраль ей начислили плату за воду без учета показаний прибора учета — по средним значениям за предыдущий период, когда у нее в связи с семейными обстоятельствами расход воды был намного выше.
Похожая история случилась и у собственника другой квартиры Александра Семенова (имя изменено), который по семейным обстоятельствам сильно запоздал со сменой сломанных водяных счетчиков и более полугода не подавал в управляющую компанию показания вполне исправного электросчетчика. И если Рахимова переплатила в итоге около 2 тыс. рублей, то Семенов наказал себя более чем на 20 тыс.
Оба они остались в недоумении: почему после замены счетчиков и подачи показаний еще в течение целого месяца плата за коммунальные услуги начислялась им без учета этих данных — и в более высоком размере.
Умножаем на три, плюсуем реальный расход
Директор УК ЖКХ «Дербышки» Нияз Гиниятов рассказал «Реальному времени», как работает система перерасчетов в случае выхода из строя и замены индивидуальных приборов:
При этом, подчеркнул руководитель УК, действующее законодательство устанавливает срок, начиная с которого расчеты за потребленную воду вновь проводятся в соответствии с показаниями счетчиков. Какого бы числа текущего месяца — хоть 1-го, хоть 31-го — ни был установлен новый, исправный прибор учета, его показания принимаются к учету с 1-го числа следующего месяца. И если в марте плату начисляли по нормативу с повышающим коэффициентом, пересчитывать ее никто не обязан. Мало того, если на счетчике накрутились показания с 1 марта, а счет выставляется за апрель и показания сданы в апреле, то вода, пробежавшая через счетчик в марте, приплюсуется к тем объемам, которые уже насчитали либо по среднему потреблению, либо — для непунктуальных граждан — по нормативу с повышающим коэффициентом. Таков закон.
— Но мы обычно идем навстречу, — заметил Нияз Гиниятов. — Если жители обращаются к нам с этой проблемой, мы предлагаем им в конце месяца, когда установлен прибор учета, составить дополнительный акт о потребленной воде и минусуем этот объем из апрельских показаний. Недавно у меня была на приеме жительница, в квартире которой зарегистрировано 4 человека. Она 7 марта установила прибор учета, а до этого начисления осуществлялись по нормативу, это очень большие суммы, — и мы пересчитали ей расходы воды за март.
Разъяснил руководитель УК и ситуацию с перерасчетами за электроснабжение забывчивым жильцам. Если электросчетчик исправен, то в течение полугода не сдававшим показания гражданам выставляют средний расход, затем — расход по нормативу, который зависит от количества комнат в квартире и количества зарегистрированных в ней граждан. При этом повышающий коэффициент 1,5 применяют, только если счетчик вышел из строя, при исправном приборе учета это не грозит.
А с момента, когда собственник жилья возобновил подачу показаний счетчиков, проводится перерасчет: определяется реальный расход электроэнергии за период с предпоследнего и последнего снятия показаний.
— И не всегда этот перерасчет происходит в меньшую сторону, — подчеркнул Нияз Гиниятов. — В некоторых случаях реальное потребление может оказаться выше, чем рассчитанное по средним значениям в прошлом году или нормативный расход.
За время «пути» плата могла подрасти
— А еще надо учитывать, что при перерасчетах учитываются действующие на этот момент тарифы на коммунальные услуги, которые могли подрасти с тех пор, как в предыдущий раз подавались показания счетчиков, — дополнила картину казанский юрист Евгения Хасанова. — Поэтому забывчивые потребители коммунальных услуг рискуют заплатить за них дороже, чем если бы платили по счетчикам строго вовремя.
Она указала, что согласно постановлению Правительства РФ №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах» при установке или поверке индивидуального прибора учета потребитель приглашает управляющую организацию, которая опломбирует этот ИПУ, и расчет по нему должен осуществляться со следующего с этого момента месяца — не раньше, не позже.
— Если собственник квартиры, начиная со следующего месяца после установки или поверки счетчика, передает показания в управляющую компанию, а начисления по ним не производятся, это основание для жалобы в Госжилинспекцию. — подчеркнула Хасанова. — Но есть один нюанс. Если показания передаются онлайн одновременно с оплатой счета-фактуры, например через банковское приложение, и это происходит после 25 числа, то эти показания к расчету за этот месяц приниматься не будут, однако их могут учесть в следующем месяце — это особенности программы.
Долгая «стыковка»
Есть в процессе перерасчетов после замены или установки индивидуальных приборов учета еще один подводный камень — сроки размещения информации о введении счетчика в эксплуатацию в ГИС ЖКХ.
И Нияз Гиниятов, и Евгения Хасанова обращают внимание собственников жилья на то, что акт о вводе в эксплуатацию прибора учета с конкретным регистрационным номером, который они предоставляют в УК, «выгружается» в ГИС ЖКХ:
— УК направляет письмо в «Татэнергосбыт», и в течение месяца этот прибор должен быть внесен в базу данных. Если у собственника жилья есть личный кабинет в «Татэнергосбыте», он это может сделать сам. При этом система ГИС ЖКХ не синхронизирована с базой данных расчетного центра в режиме онлайн. Эти данные в расчетном центре видны только после выгрузки. И в целом, от получения акта о вводе прибора учета до перерасчета по его показаниям проходит около 2 месяцев. Например, прибор учета установлен в марте, в апреле данные о нем были введены в личном кабинете на сайте «Татэнергосбыта», но еще порядка 20 дней уходит на полную обработку этих данных, и только в мае, после того, как «Татэнергосбыт» выгрузит все данные по республике в ГИС ЖКХ, изменения будут видны в информационной системе и на сайте «Госуслуги РТ». Поэтому окончательный перерасчет отодвигается фактически на 2 месяца.
«Потребитель вправе»
В Госжилинспекции РТ «Реальному времени» сообщили, что в случае сомнений в правильности начисления платы за жилое помещение и коммунальные услуги татарстанцам рекомендуют для начала обратиться в управляющую компанию за сверкой правильности начисленной платы за указанные услуги.
— При этом потребитель вправе ознакомиться с документами, подтверждающими обоснованность примененных при расчете платы за жилищно-коммунальные услуги величин, — указали в ГЖИ РТ. — Если исполнитель не ответил на обращение потребителя относительно правильности начисления платы за коммунальные услуги, ответил неполно или ответ исполнителя не подтверждает правильность начисления такой платы, это является нарушением жилищного законодательства. В таком случае рекомендуем татарстанцам обращаться в ГЖИ РТ, приложив к обращению свое заявление в управляющую организацию, ответ на него и платежный документ. На основании обращения ГЖИ РТ проведет проверку.
В Госжилинспекции напомнили, что порядок учета коммунальных услуг с использованием приборов учета, основания и порядок проведения проверок состояния приборов учета и правильности снятия их показаний указан в Постановлении Правительства РФ №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», а порядок ввода в эксплуатацию прибора учета после его ремонта, замены и поверки регламентируется пунктом 81 вышеуказанного документа.
— Госжилинспекция не ведет статистику по несвоевременному перерасчету либо длительному ожиданию перерасчета, — ответили в учреждении на вопрос «Реального времени» о наличии такого рода жалоб от граждан. — Ведется учет в целом о начислении платы за жилищно-коммунальные услуги.
По данным ГЖИ РТ, в I квартале 2026 года в ГЖИ РТ поступило 1316 обращений по вопросам начислений, и в ходе проведенных по ним проверок было выявлено 31 нарушение, татарстанцам возвращено почти 4,5 млн рублей.
— По итогам работы во втором квартале сумма возврата возрастет, — отметили в ГЖИ. — К примеру, в мае региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО УК «ПЖКХ» вернул татарстанцам почти 5,5 млн рублей, уплаченных за услуги по вывозу мусора жителями 293 городов и поселков Татарстана.
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