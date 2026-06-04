Поставили на счетчик: как татарстанцы переплачивают за несвоевременную подачу показаний приборов учета

И особенности их регистрации в ГИС ЖКХ

Фото: Реальное время

Резко выросла плата за беспечность: казанцы в прямом смысле втридорога платят лишние несколько тысяч рублей не только за несвоевременную замену индивидуальных приборов учета (ИПУ), но и за не вовремя поданные показания исправных счетчиков. Но страдают и интересы добросовестных собственников жилья: из-за особенностей действующего законодательства даже при своевременной замене прибора учета переплата за 1 месяц — обычное дело. В особенностях национальных расчетов за коммунальные услуги, сложных путях передачи информации из управляющих компаний в ГИС ЖКХ и проблемах, возникающих из-за легкомысленного отношения к сдаче показаний квартирных счетчиков воды и электричества, разбиралось «Реальное время».

Плата за забывчивость

Жительница Дербышек Адиля Рахимова (имя изменено по просьбе читательницы) обратилась в «Реальное время» с просьбой помочь разобраться, почему после замены вышедшего из строя водяного счетчика в начале февраля она вплоть до апреля получала счета на воду, в которых показания не учитывались. Потом оказалось, что за февраль ей начислили плату за воду без учета показаний прибора учета — по средним значениям за предыдущий период, когда у нее в связи с семейными обстоятельствами расход воды был намного выше.

Жильцы в недоумении: почему после замены счетчиков и подачи показаний еще в течение целого месяца плата за коммунальные услуги начислялась им без учета этих данных — в более высоком размере. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Похожая история случилась и у собственника другой квартиры Александра Семенова (имя изменено), который по семейным обстоятельствам сильно запоздал со сменой сломанных водяных счетчиков и более полугода не подавал в управляющую компанию показания вполне исправного электросчетчика. И если Рахимова переплатила в итоге около 2 тыс. рублей, то Семенов наказал себя более чем на 20 тыс.

Оба они остались в недоумении: почему после замены счетчиков и подачи показаний еще в течение целого месяца плата за коммунальные услуги начислялась им без учета этих данных — и в более высоком размере.

Умножаем на три, плюсуем реальный расход

Директор УК ЖКХ «Дербышки» Нияз Гиниятов рассказал «Реальному времени», как работает система перерасчетов в случае выхода из строя и замены индивидуальных приборов:

— Если прибор учета стоял на учете в системе ГИС ЖКХ и сломался, допустим, в феврале, а в марте собственник квартиры установил новый счетчик, то проблем не будет. Законодательство отводит три месяца на замену прибора учета, и все эти три месяца начисление платы за услугу будет производиться по средним значениям за предыдущие полгода. А вот если человек не уложился в трехмесячный срок, то дальнейшие начисления будут осуществляться согласно постановлению российского правительства №1498 «О вопросах предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквартирном доме», исходя из норматива с повышающим коэффициентом 3. До декабря 2025 года действовал повышающий коэффициент, равный 1,5.

При этом, подчеркнул руководитель УК, действующее законодательство устанавливает срок, начиная с которого расчеты за потребленную воду вновь проводятся в соответствии с показаниями счетчиков. Какого бы числа текущего месяца — хоть 1-го, хоть 31-го — ни был установлен новый, исправный прибор учета, его показания принимаются к учету с 1-го числа следующего месяца. И если в марте плату начисляли по нормативу с повышающим коэффициентом, пересчитывать ее никто не обязан. Мало того, если на счетчике накрутились показания с 1 марта, а счет выставляется за апрель и показания сданы в апреле, то вода, пробежавшая через счетчик в марте, приплюсуется к тем объемам, которые уже насчитали либо по среднему потреблению, либо — для непунктуальных граждан — по нормативу с повышающим коэффициентом. Таков закон.

— Но мы обычно идем навстречу, — заметил Нияз Гиниятов. — Если жители обращаются к нам с этой проблемой, мы предлагаем им в конце месяца, когда установлен прибор учета, составить дополнительный акт о потребленной воде и минусуем этот объем из апрельских показаний. Недавно у меня была на приеме жительница, в квартире которой зарегистрировано 4 человека. Она 7 марта установила прибор учета, а до этого начисления осуществлялись по нормативу, это очень большие суммы, — и мы пересчитали ей расходы воды за март.

Разъяснил руководитель УК и ситуацию с перерасчетами за электроснабжение забывчивым жильцам. Если электросчетчик исправен, то в течение полугода не сдававшим показания гражданам выставляют средний расход, затем — расход по нормативу, который зависит от количества комнат в квартире и количества зарегистрированных в ней граждан. При этом повышающий коэффициент 1,5 применяют, только если счетчик вышел из строя, при исправном приборе учета это не грозит.

Повышающий коэффициент 1,5 применяют, только если электросчетчик вышел из строя, при исправном приборе учета это не грозит. Максим Платонов / realnoevremya.ru

А с момента, когда собственник жилья возобновил подачу показаний счетчиков, проводится перерасчет: определяется реальный расход электроэнергии за период с предпоследнего и последнего снятия показаний.

— И не всегда этот перерасчет происходит в меньшую сторону, — подчеркнул Нияз Гиниятов. — В некоторых случаях реальное потребление может оказаться выше, чем рассчитанное по средним значениям в прошлом году или нормативный расход.

За время «пути» плата могла подрасти

— А еще надо учитывать, что при перерасчетах учитываются действующие на этот момент тарифы на коммунальные услуги, которые могли подрасти с тех пор, как в предыдущий раз подавались показания счетчиков, — дополнила картину казанский юрист Евгения Хасанова. — Поэтому забывчивые потребители коммунальных услуг рискуют заплатить за них дороже, чем если бы платили по счетчикам строго вовремя.

Она указала, что согласно постановлению Правительства РФ №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах» при установке или поверке индивидуального прибора учета потребитель приглашает управляющую организацию, которая опломбирует этот ИПУ, и расчет по нему должен осуществляться со следующего с этого момента месяца — не раньше, не позже.

Согласно постановлению Правительства РФ № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах» при установке или поверке индивидуального прибора учета расчет по нему должен осуществляться со следующего с этого момента месяца. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Если собственник квартиры, начиная со следующего месяца после установки или поверки счетчика, передает показания в управляющую компанию, а начисления по ним не производятся, это основание для жалобы в Госжилинспекцию. — подчеркнула Хасанова. — Но есть один нюанс. Если показания передаются онлайн одновременно с оплатой счета-фактуры, например через банковское приложение, и это происходит после 25 числа, то эти показания к расчету за этот месяц приниматься не будут, однако их могут учесть в следующем месяце — это особенности программы.

Долгая «стыковка»

Есть в процессе перерасчетов после замены или установки индивидуальных приборов учета еще один подводный камень — сроки размещения информации о введении счетчика в эксплуатацию в ГИС ЖКХ.

И Нияз Гиниятов, и Евгения Хасанова обращают внимание собственников жилья на то, что акт о вводе в эксплуатацию прибора учета с конкретным регистрационным номером, который они предоставляют в УК, «выгружается» в ГИС ЖКХ:

— УК направляет письмо в «Татэнергосбыт», и в течение месяца этот прибор должен быть внесен в базу данных. Если у собственника жилья есть личный кабинет в «Татэнергосбыте», он это может сделать сам. При этом система ГИС ЖКХ не синхронизирована с базой данных расчетного центра в режиме онлайн. Эти данные в расчетном центре видны только после выгрузки. И в целом, от получения акта о вводе прибора учета до перерасчета по его показаниям проходит около 2 месяцев. Например, прибор учета установлен в марте, в апреле данные о нем были введены в личном кабинете на сайте «Татэнергосбыта», но еще порядка 20 дней уходит на полную обработку этих данных, и только в мае, после того, как «Татэнергосбыт» выгрузит все данные по республике в ГИС ЖКХ, изменения будут видны в информационной системе и на сайте «Госуслуги РТ». Поэтому окончательный перерасчет отодвигается фактически на 2 месяца.

«Потребитель вправе»

В Госжилинспекции РТ «Реальному времени» сообщили, что в случае сомнений в правильности начисления платы за жилое помещение и коммунальные услуги татарстанцам рекомендуют для начала обратиться в управляющую компанию за сверкой правильности начисленной платы за указанные услуги.

В ГЖИ сообщили, что в случае сомнений в правильности начисления платы за жилое помещение и коммунальные услуги татарстанцам рекомендуют для начала обратиться в управляющую компанию за сверкой. скриншот с сайта Яндекс.карты

— При этом потребитель вправе ознакомиться с документами, подтверждающими обоснованность примененных при расчете платы за жилищно-коммунальные услуги величин, — указали в ГЖИ РТ. — Если исполнитель не ответил на обращение потребителя относительно правильности начисления платы за коммунальные услуги, ответил неполно или ответ исполнителя не подтверждает правильность начисления такой платы, это является нарушением жилищного законодательства. В таком случае рекомендуем татарстанцам обращаться в ГЖИ РТ, приложив к обращению свое заявление в управляющую организацию, ответ на него и платежный документ. На основании обращения ГЖИ РТ проведет проверку.

В Госжилинспекции напомнили, что порядок учета коммунальных услуг с использованием приборов учета, основания и порядок проведения проверок состояния приборов учета и правильности снятия их показаний указан в Постановлении Правительства РФ №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», а порядок ввода в эксплуатацию прибора учета после его ремонта, замены и поверки регламентируется пунктом 81 вышеуказанного документа.

— Госжилинспекция не ведет статистику по несвоевременному перерасчету либо длительному ожиданию перерасчета, — ответили в учреждении на вопрос «Реального времени» о наличии такого рода жалоб от граждан. — Ведется учет в целом о начислении платы за жилищно-коммунальные услуги.

По данным ГЖИ РТ, в I квартале 2026 года в ГЖИ РТ поступило 1316 обращений по вопросам начислений, и в ходе проведенных по ним проверок было выявлено 31 нарушение, татарстанцам возвращено почти 4,5 млн рублей.

— По итогам работы во втором квартале сумма возврата возрастет, — отметили в ГЖИ. — К примеру, в мае региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО УК «ПЖКХ» вернул татарстанцам почти 5,5 млн рублей, уплаченных за услуги по вывозу мусора жителями 293 городов и поселков Татарстана.