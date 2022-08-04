За полгода оборот розничной торговли в Татарстане превысил полтриллиона рублей

Фото: Максим Платонов

По итогам первого полугодия оборот розничной торговли в Татарстане составил 581 млрд рублей. Из них большая часть — почти 315 млрд — пришлась на непродовольственные товары.

Согласно подсчетам Татарстанстата, в сопоставимых ценах к прошлогоднему аналогичному периоду оборот розничной торговли в республике в январе — июне этого года составил 97,3%. При этом в абсолютных цифрах он вырос почти на 14%.

Оборот непродовольственных товаров в рознице в сопоставимых ценах к первому полугодию 2021 года составил 93,4%. В абсолютном выражении он вырос почти на 8,3%.

Оборот продуктов питания, в том числе напитков и табачных изделий в сопоставимых ценах вырос на 2,5%. В абсолютных цифрах он подрос почти на 21,2%, достигнув 266,1 млрд рублей.

Фото: Татарстанстат

Максимальный оборот розничной торговли в первом полугодии 2022 года зафиксировали в марте — он превысил 103,2 млрд рублей. В июне он составил 101,2 млрд рублей.

В остальные месяцы первого полугодия оборот розничной торговли в Татарстане не превышал 100 миллиардов. Минимальное значение зарегистрировано по итогам января — почти 91,2 миллиарда рублей.

В 2021 году оборот розничной торговли в Татарстане составил 1,086 трлн рублей. Это на 7,8% больше, чем в 2020 году. Из этой суммы 464,8 млрд рублей пришлись на пищевые продукты, напитки и табачные изделия, больше 621 млрд рублей — на непродовольственные товары.



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Татьяна Демина