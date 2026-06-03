На ремонт маршрутов делегаций саммита АСЕАН в Казани выделили 890 млн рублей

Основной объем дорожных работ завершат к 10 июня

Фото: Артем Дергунов

В Казани продолжается подготовка к саммиту Россия — АСЕАН, на ремонт дорог и объектов инфраструктуры по маршрутам следования делегаций направили почти 890 млн рублей. Об этом сообщил заместитель руководителя исполкома города Игорь Куляжев на совещании, посвященном проведению саммита, с мэром Казани Ильсуром Метшиным.

На обновление дорожного покрытия предусмотрено 676 млн рублей, еще 213 млн рублей направили на ремонт и благоустройство дорожной инфраструктуры на улицах Пушкина, Ульянова-Ленина, Тихомирнова, Волкова. Продолжается ремонт тоннельной части на участке от улицы Вишневского до моста «Миллениум» и приводятся в порядок объекты у Танкового кольца.

Реальное время / realnoevremya.ru

По данным городских властей, сейчас выполнено около 40% запланированных работ, а основной объем ремонта рассчитывают завершить до 10 июня. Дорожные службы переведены на усиленный режим работы — ежедневно проводится уборка дорог и тротуаров, а районные администрации контролируют устранение замечаний.

Напомним, что ранее в Татарстане обновили дорогу Балтаси — Шемордан, связывающую пять населенных пунктов. Работы были проведены на участке протяженностью 1,2 километра между отметками 8,5 и 9,7 километра.

Наталья Жирнова