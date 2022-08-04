Артур Омаров: «У нас на сегодняшний день есть решение по красной рыбе»

На сегодняшний день на рынке остро ощущается нехватка качественной рыбы. Российская добыча красной рыбы — хорошая альтернатива в нынешней ситуации, заявил в прямом эфире «Реального времени» основатель бренда рыбных деликатесов Siberian Luxury Bar Артур Омаров.



По его словам, сейчас даже некачественная рыба дороже, чем хорошая раньше.

— Сейчас чувствуется острая нехватка сырья на рынке, в связи с этим поднялись цены. Даже мурманский лосось мы сейчас покупаем в 1,5 раза дороже, чем 4 месяца назад мы покупали форельскую рыбу, — рассказал основатель бренда рыбных деликатесов.

Артур Омаров отметил, что самая востребованная рыба на рынке — красная, так как она является ингредиентам во многих блюдах, в том числе сэндвичах, круассанах, салатах и так далее.

— У нас на сегодняшний день есть решение по красной рыбе. Мы можем предложить альтернативу: российские добытчики сырья с Анадыря, с Сахалина, с Дальнего Востока сейчас наращивают вылов, — заявил он. По его словам, эта рыба хорошего качества, достойная замена форельского лосося, в связи с этим вопрос о нехватке качественного сырья в ближайшее время, месяца два-три, может быть закрыт.

Что касается стоимости рыбы, то Артур Омаров заявил, что, как только появится достойная альтернатива, приемлемая по качеству, в подготовленном варианте, рынок получит «достойное предложение по достойной цене».



— В какой-то мере рынок сможет отыграть немножко вниз по цене, и мы удовлетворим хотя бы часть рынка. Я думаю, что другие производители тоже по этому двигаются, потому что вопрос стоит остро, — сказал бизнесмен.

Сейчас в условиях санкций производителям приходится искать новые пути доставки зарубежного сырья.

— Мы пробовали привести рынок через Казахстан, форельского лосося. Но при контакте с двумя крупными поставщиками рыбы в Казахстане я столкнулся с проблемой, что люди неохотно занимаются форельским лососем, например. То есть это надо либо везти огромные объемы, и цена из-за логистического паралича будет еще выше, чем на нашу мурманскую охлажденку. Эта история — привезти рыбу через какую-то дружественную страну — я думаю, на снижении стоимости не скажется никак, — рассказал Артур Омаров.

Спикер также подчеркнул, что государство сейчас активно помогает рыбному бизнесу:

— На мой взгляд, сейчас на рынке созданы все условия государством для того, чтобы производители могли дать какое-то альтернативное предложение. Никаких барьеров в этом плане я не вижу. Нас очень сильно государство поддержало и в пандемию, и в общем-то грех жаловаться, — высказался бизнесмен. По его мнению, все зависит от креативности и энтузиазма тех предпринимателей, которые занимаются рыбным делом. Он добавил, что говорит за себя, а не за всех.



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Елизавета Пуншева