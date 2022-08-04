В Казани открыли первый спорткомплекс для людей с ограниченными возможностями здоровья

В Казани на территории мечети «Ярдэм» открылся первый специализированный спортивный комплекс для детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

В двухэтажном здании площадью 1200 кв.м ежедневно смогут тренироваться 500 человек, в том числе паралимпийцы по 15 видам спорта. На первом этаже комплекса расположились многофункциональный спортивный зал, где могут проводиться тренировки по массовым видам спорта, и тренировочный зал для посетителей, передвигающихся при помощи инвалидной коляски.

Фото: kzn.ru

Залы для силовых и кардиотренировок, массажный кабинет и кабинет с оборудованием для электрической мышечной стимуляции находятся на втором этаже здания. Помимо занятий, в спорткомплексе планируется проводить различные соревнования.



В конце июня кабмин Татарстана утвердил программу развития детско-юношеского спорта в республике до 2030 года. Согласно ей, в республике планируют увеличить долю детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общем количестве детей-спортсменов. Речь идет о несовершеннолетних, не имеющих противопоказаний для занятий спортом, в возрасте от 6 до 17 лет.

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Татьяна Леухина