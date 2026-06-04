На ПМЭФ подтвердили планы по проекту тоннеля через Берингов пролив между Россией и США

Он получил неофициальное название «тоннель Путина — Трампа»

Фото: Динар Фатыхов

На Петербургском международном экономическом форуме генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил о подписании важного соглашения: документ касается продолжения проектирования транспортного тоннеля через Берингов пролив, который получил неофициальное название «тоннель Путина — Трампа».

По словам главы РФПИ, соглашение будет подписано 5 июня. Дмитриев выразил уверенность в реализации проекта, подтвердив: «Тоннель будет». Информация была озвучена в ходе общения с журналистами телеканала «Звезда» на полях ПМЭФ.

Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл сегодня в Санкт-Петербург на ПМЭФ. Глава республики провел деловые встречи с представителями разных стран, в том числе Боснии и Герцеговины, Индии и ОАЭ, а также подписал соглашения о сотрудничестве между Татарстаном и ДОМ.РФ, Федерацией тяжелой атлетики, «Роскосмосом». Также Рустам Минниханов провел переговоры с министром энергетики России Сергеем Цивилевым.

Наталья Жирнова