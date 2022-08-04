Правительство дополнительно направит 50 млрд рублей на строительство М-12

Правительство выделит дополнительно 50 млрд рублей на строительство участков трассы М-12 в Московской и Владимирской областях. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.



— Хорошие современные магистрали позволяют быстрее перевозить грузы, способствуют реализации многих инициатив бизнеса, повышают уровень жизни миллионов наших граждан, — подчеркнул премьер-министр России Михаил Мишустин.

Трасса М-12 обеспечит скоростное сообщение между несколькими регионами России, в том числе с Татарстаном. Дорога станет частью перспективного маршрута в Западный Китай, что расширит торговые каналы со странами Азии.

Фото: realnoevremya.ru

Также свыше 380 млн рублей выделят на строительство новой автодороги в Мордовии, которая свяжет Северную промышленную зону с северным обходом Саранска. Предполагается, что трасса позволит промышленным предприятиям ускорить доставку грузов и снизить издержки.

Известно, что нулевой участок трассы М-12, которая в 2023 году свяжет Москву и Казань, откроют для автомобилистов в сентябре. Стоимость проезда по нулевому участку от ЦКАД до обхода Орехово-Зуево составит чуть более 92 рублей. В Московской области на участке нулевого этапа трассы М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань от ЦКАД до обхода Орехово-Зуева начали укладку асфальта в апреле этого года.



Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявлял, что строительство автомагистрали М-12 Москва — Казань с продолжением до Екатеринбурга может стать самым быстрым за всю историю России. Он отметил, что в настоящий момент строительство половины участков — четырех из восьми — идет с опережением, два строятся по графику, еще два — с небольшим отставанием. В этом году планируется запустить 95 км из 830.

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Маргарита Головатенко