МИД РФ: Россия обеспокоена эскалацией напряженности между США и Ираном

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала обострившуюся ситуацию в Персидском заливе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала серию военных столкновений между США и Ираном в районе Персидского залива.

По имеющимся данным, 2 июня американские военные нанесли удары по объектам на иранском острове Кешм, включая радары и пункты управления беспилотными летательными аппаратами. Также атаке подвергся иранский нефтяной танкер, пытавшийся прорвать установленную американцами блокаду. В ответ Иран в ночь на 3 июня осуществил ракетные обстрелы объектов в Бахрейне и Кувейте. Под удар попали командный центр Пятого флота ВМС США, военные базы «Али Ас-Салем» и «Арифджан», а также пассажирский терминал Международного аэропорта Эль-Кувейта.



— Настоятельно призываем все вовлеченные стороны воздерживаться от шагов, чреватых дальнейшим ростом напряженности и срывом дипломатических усилий по деэскалации ситуации. Важно не допустить дальнейшего втягивания региона в разрушительную войну. Считаем категорически неприемлемыми удары по сугубо гражданской инфраструктуре, — заявила Захарова.

В результате атак погиб один человек, несколько получили ранения. Повреждены объекты критической инфраструктуры и здания иностранных дипломатических миссий.

Российская сторона рассчитывает, что ведущиеся переговоры между США и Ираном помогут стабилизировать обстановку в регионе. Ранее Россия обновила Концепцию безопасности в Персидском заливе на фоне эскалации конфликта.

Наталья Жирнова