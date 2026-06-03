Тайны казанского следствия: как свидетель — отставник Следкома Мустафин до зала суда не дошел

«Раскулаченный» экс-глава следственного отдела по Приволжскому району Казани Марсель Мустафин покинул храм Фемиды, увидев журналистов

Марсель Мустафин с адвокатом. Снимок из архива. Фото: Ирина Плотникова

Сегодня на допрос в Вахитовский суд Казани пришел бывший начальник следственного отдела по Приволжскому району Казани Марсель Мустафин, лично возбуждавший рассматриваемое судом уголовное дело в 2022 году. На первом этаже он встретился с гособвинителем, а при подъеме на второй этаж увидел поджидающих его журналистов — включая экс-главреда «Реального времени», и пошел в обратную сторону, а позже покинул здание суда.

Напомним, ходатайство о его вызове на допрос суд удовлетворил еще в марте. С тех пор состоялось два заседания, на которых нужный свидетель в ранге подполковника юстиции в отставке не появился. При этом неделю назад помощник прокурора Вахитовского района Никита Муравьев проинформировал суд, что лично разговаривал с Мустафиным и тот сообщил — на следующее заседание явится обязательно.

Попытки гособвинителя вернуть отставника Следкома в здание суда сегодня успехом не увенчались. В итоге процесс вновь отложили для обеспечения явки Мустафина. По одной из версий, причина столь странного поведения свидетеля из числа бывших силовиков кроется в желании избежать внимания СМИ.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При этом оснований для перевода процесса в закрытый режим нет — ранее без всяких ограничений допросили замруководителя следственного отдела по Приволжскому району Казани, однако на часть вопросов она ответить не смогла.

Об оказанном давлении силовиков в суде сообщали и бывший главред «Реального времени» Сергей Кощеев, чье преследование по этому делу было прекращено после травмы на СВО, и бывший пиарщик «Бизнес онлайна», владелец компании «Корпорация права» Анвар Айнутдинов.

Последнего в данный момент обвиняют в мошенничестве на 7,3 млн рублей в рамках работы по проекту консультационной поддержки предпринимателей Татарстана «Проверенный бизнес», который презентовали в 2017-м глава Минэкономики и зампрокурора Татарстана. На допросе Айнутдинов заявил о полной невиновности и о том, что после угроз и обмана со стороны силовиков подписал показания, которые за него написал следователь.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Напомним, на фоне антикоррупционной проверки Марсель Мустафин перевелся на службу в Нижний Новгород, но оставил ее, когда не смог доказать законность доходов семьи на покупку квартиры в Турции и ряда других активов по антикоррупционному иску прокурора — всего на 30,8 млн рублей. Решение было вынесено в марте 2025-го. Изъятый в доход государства Lexus уже продан с торгов, недвижимость проходит процедуру оценки.

А в 2022-м именно следователь Мустафин по материалам проверки БЭП выдвинул версию о недостоверных данных в отчетах о консультациях предпринимателей экспертами из числа ветеранов Роспотребнадзора, ФНС, Трудовой инспекции, Госпожнадзора и других инстанций, которые представлялись в Фонд поддержки предпринимательства РТ. При этом предполагаемый потерпевший, фонд, с заявлением о преступлении не обращался, а в суде представитель ФПП четко заявляла — никаких нареканий по поводу неоказания услуг либо их качества в рамках проекта «Проверенный бизнес» к заказчику не поступало, ущерб в ФПП и министерстве не выявляли, о якобы совершенном преступлении узнали... из текста обвинения.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Допрошенный судом Сергей Кощеев, первый редактор портала «Проверенный бизнес», рассказывал — его «признания» сочинялись сотрудниками СК, а реальную работу по проекту подтверждает победа на Всероссийском конкурсе лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов РФ и запуск его «клонов» в пяти регионах страны, включая новую вотчину Артема Здунова — Мордовию.

Сегодня же Вахитовский райсуд Казани исправил «ошибку» следователей по этому делу — снял арест с квартиры Ольги Руль, не имеющей никакого отношения к рассматриваемому делу. Жилплощадь в 39 кв. м. в Московском районе женщина приобрела у Кощеева еще в 2014 году — то есть за пять лет до даты, которая фигурирует в обвинительном заключении. При этом в материалах уголовного дела есть распечатка по имуществу, где четко указано — право собственности на эту недвижимость давно отчуждено. Тем не менее Приволжский райсуд Казани в июне 2022-го удовлетворил ходатайство следствия, включившего чужую квартиру в объем арестованного по делу имущества, и у владелицы ушло четыре года на попытки вернуть право распоряжаться этой недвижимостью.

Схожая ошибка по старым активам Анвара Айнутдинова была исправлена после возврата данного дела на допрасследование.