«ОВД-Инфо»* и «Мемориал»* признали в России экстремистскими и террористическими организациями
Росфинмониторинг обновил свой список запрещенных организаций в России
Правозащитный проект «ОВД-Инфо»*, ранее включенный Минюстом России в реестр иностранных агентов, признан экстремистской и террористической организацией и внесен в соответствующий перечень Росфинмониторинга.
Включение в список означает, что деятельность организации признана в установленном порядке незаконной и представляющей угрозу безопасности государства и общества.
Также в перечень экстремистских и террористических организаций внесено сыктывкарское объединение «Револьт-центр»*, ранее также признанное иностранным агентом, а также международное движение «Мемориал»* вместе с более чем 30 его структурами, действующими в ряде стран, включая Литву, Италию, Германию, Польшу, Францию и Швейцарию.
Справка
* Организация признана экстремисткой и террористической, деятельность является запрещенной на территории РФ, признана Минюстом России иностранным агентом.
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