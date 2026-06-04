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«ОВД-Инфо»* и «Мемориал»* признали в России экстремистскими и террористическими организациями

18:20, 04.06.2026

Росфинмониторинг обновил свой список запрещенных организаций в России

Правозащитный проект «ОВД-Инфо»*, ранее включенный Минюстом России в реестр иностранных агентов, признан экстремистской и террористической организацией и внесен в соответствующий перечень Росфинмониторинга.

Включение в список означает, что деятельность организации признана в установленном порядке незаконной и представляющей угрозу безопасности государства и общества.

Также в перечень экстремистских и террористических организаций внесено сыктывкарское объединение «Револьт-центр»*, ранее также признанное иностранным агентом, а также международное движение «Мемориал»* вместе с более чем 30 его структурами, действующими в ряде стран, включая Литву, Италию, Германию, Польшу, Францию и Швейцарию.

Наталья Жирнова
Справка

* Организация признана экстремисткой и террористической, деятельность является запрещенной на территории РФ, признана Минюстом России иностранным агентом.

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