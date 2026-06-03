Минниханов — резидентам ЦУМа: «Вы уже получили замечание, шоурум организовали. Там должна быть реальная жизнь»

О чем попросили на встрече с раисом татарстанские бизнесмены — и что он им ответил

Мастера должны воспринимать Центр уникальных ремесел в Казани не как просто магазин, а как место, где они молодежь обучают народным ремеслам, заявил сегодня раис Татарстана Рустам Минниханов на встрече с предпринимателями, которая прошла в индустриальном парке «М-7 2.0». По его словам, именно для сохранения наследия в регионе потратили «большие деньги». Подробнее — в материале «Реального времени».

Льготы по «упрощенке» продлят

На встрече бизнесмены обратились к раису Татарстана Рустаму Минниханову с самыми насущными просьбами. Так, заместитель председателя Торгово-промышленной палаты (ТПП) Татарстана Сергей Карпухин попросил продлить действие льготной налоговой ставки в 5% вместо 15% для бизнеса, который работает по упрощенной системе налогообложения (УСН). По его словам, мера поддержки нужна предпринимателям и после 2026 года.

— Представители малого бизнеса, особенно реального сектора, отмечают серьезный рост налоговой нагрузки и усложнение налогового администрирования. [Они] просят сохранить те республиканские преференции в налогообложении, которые сейчас действуют, — передал он.

Благодаря льготам по «упрощенке» предприятия выплачивают средств в три раза меньше — это «очень серьезная мера поддержки», подчеркнул Карпухин. Они являются одной из составляющих инвестиционной привлекательности Татарстана и играют важную роль в условиях импортозамещения.

Льготы в республике продлят, заявил в ответ Рустам Минниханов. «Сегодня мы такую установку дадим», — сказал он.



Не шоурум, а передача традиций

На встрече говорили и о судьбе ремесленников. Минниханов подчеркнул: открывшийся на базе бывшего ЦУМа Центр уникального мастерства должен быть не просто местом для продаж, а мастерской, где обучают молодежь.

— Зарабатывайте — вопросов нет. Но это не магазин. Вы должны продавать только то, что произвели там. Мы потратили большие деньги, чтобы сохранить наших умельцев, нашу культуру. <...> Вы один раз от меня уже получили замечание, шоурум организовали. Там должна быть реальная жизнь, умельцы, — заявил татарстанский лидер.

Сами ремесленники попросили помочь наладить взаимодействие с коллегами: провести в Татарстане профильный форум и организовывать бизнес-миссии — например, в Узбекистан. Также на встрече заявили, что мастера были бы рады субсидированию или компенсации затрат на регистрацию в едином реестре.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Бесплатно — это очень плохо. Субсидировать, систематизировать эту работу, оказать вам поддержку, в том числе и финансовую, — да, — ответил Минниханов.

Зарезервировать участки под будущие производства

В ходе встречи Рустам Минниханов предложил резервировать в пригородах площадки, на которых впоследствии можно будет развивать производства. По его словам, это нужно на территории Верхнего Услона, Зеленодольска, Пестрецов, Лаишево, поблизости от Набережных Челнов, Нижнекамска.

— Я не говорю, что в других районах не нужно [этого делать]. Эти площадки должны быть. Когда у нас появятся желающие что-то сделать, земли может не быть. На перспективу в 20 лет [мы] должны видеть, что эти площадки никуда не уйдут, — предупредил он.

