Кабмин Татарстана утвердил меры по охране исторических зданий в Мамадыше

Под защиту попали «Дом Жукова К.И.» на улице Карла Маркса и «Дом Тырышкина П.А.» второй половины XIX века на улице Советской

Кабмин Татарстана принял постановление об установлении зон охраны двух значимых исторических объектов в городе Мамадыше. Под защиту попали «Дом Жукова К.И.» на улице Карла Маркса и «Дом Тырышкина П.А.» второй половины XIX века на улице Советской.

Документ регламентирует особый режим использования земель вокруг памятников архитектуры. В охранных зонах вводится комплекс ограничений: запрещено новое строительство (кроме линейных объектов), размещение взрыво— и пожароопасных объектов, установка высоких рекламных конструкций.

В зонах регулирования застройки действуют дополнительные требования: максимальная высота новых построек ограничена 10 метрами, разрешены только вальмовые крыши с углом наклона 20—35 градусов. Строго регламентированы отделочные материалы и цветовые решения фасадов зданий. Документ вступает в силу с 1 сентября 2026 года.

Наталья Жирнова