В Татарстане объявили штормовое предупреждение на 4 июня

Скорость ветра в регионах республики может достигать 15-17 м/с, в Казани — до 15 м/с

Фото: Дарья Пинегина

Управление по гидрометеорологии Татарстана выпустило экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях в республике.

По данным синоптиков, в ночь на 4 июня и утром в регионе, включая Казань, ожидается сильный туман. Днем погода ухудшится еще сильнее — прогнозируются грозы и порывистый ветер. Скорость ветра может достигать 15—17 м/с, в столице республики — до 15 м/с.

Главное управление МЧС России по Татарстану рекомендует жителям соблюдать повышенные меры безопасности.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в начале июня в Татарстане сохранятся осадки и грозы после холодного и пасмурного конца мая.

Наталья Жирнова