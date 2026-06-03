Новым руководителем Бюро судмедэкспертизы РТ стал Ильдар Шагеев

Ранее он занимал должность замглавы

Новым руководителем ГАУЗ «Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Республики Татарстан» стал Ильдар Шагеев. Об этом стало известно из карточки сотрудника на сайте бюро. Ранее эту должность покинул Марат Тимерзянов, который стал главным врачом ГАУЗ «Республиканский центр крови Министерства здравоохранения РТ». Об уходе Тимерзянова сообщали источники «Реального времени».



Согласно данным на сайте, Шагеев был назначен на должность с 25 мая.

Его профессиональный путь начался в 2002 году в Бугульминской ЦРБ, где он работал врачом-интерном в экстренном хирургическом отделении. С 2007 по 2011 год трудился судебно-медицинским экспертом в Бугульминском районном отделении. В последующие годы последовательно занимал руководящие должности в патологоанатомическом и судебно-медицинском отделениях. С 2023 года до назначения начальником бюро работал заместителем руководителя по экспертной работе в ГАУЗ «Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы МЗ РТ».

Наталья Жирнова