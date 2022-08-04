Власти Казани утвердили проект дороги по улице Патриса Лумумбы

Фото: Максим Платонов

Исполком Казани утвердил проект строительства по улице Патриса Лумумбы дороги на участке от проспекта Альберта Камалеева до улицы Назиба Жиганова. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов мэрии города.

Протяженность трассы линейного объекта составляет 3 596 м, говорится в документе. Дорога относится к категории магистральных улиц общегородского значения 2-го класса.

Проект планировки территории линейного объекта «Строительство автомобильной дороги по ул. Патриса Лумумбы от проспекта Альберта Камалеева до ул. Назиба Жиганова в Советском районе Казани»

Проектом предусмотрено строительство участка от ул. Патриса Лумумбы до ул. Аграрной протяженностью более 2 км, начала (162 метра) и конца (194 метра) бокового проезда моста слева по ул. Патриса Лумумбы, а также бокового проезда моста справа (247 метров). В планах реконструкция ул. Космонавтов и съезда с ул. Патриса Лумумбы на ул. Космонавтов.

На участке от ул. Патриса Лумумбы до ул. Аграрной предусмотрена велодорожка шириной 2—2,5 метра, а также тротуар в 2,2—3 метра. Они же прописаны проектом и на ул. Космонавтов.

Проект планировки территории линейного объекта «Строительство автомобильной дороги по ул. Патриса Лумумбы от проспекта Альберта Камалеева до ул. Назиба Жиганова в Советском районе Казани»

Расчетная скорость движения на участках от ул. Патриса Лумумбы до ул. Аграрной, по ул. Космонавтов и съезде с ул. Патриса Лумумбы на ул. Космонавтов составит 70 км/час. Ограничение в 50 км/час предусмотрено для начала и конца бокового проезда моста слева по ул. Патриса Лумумбы. На самом боковом проезде расчетная скорость обозначена в 40 км/час, он относится к дороге местного значения.

Число полос движения на участке от ул. Патриса Лумумбы до ул. Аграрной составит от четырех до семи, на участке по ул. Космонавтов, протяжность которого 1 052 метра, — от двух до пяти полос. На съезде и боковых проездах для движения доступны две полосы.

Проект планировки территории линейного объекта «Строительство автомобильной дороги по ул. Патриса Лумумбы от проспекта Альберта Камалеева до ул. Назиба Жиганова в Советском районе Казани»

Проектом предусмотрена установка новых светофоров и реконструкция существующих. Новые появятся на ул. Патриса Лумумбы ‒ ул. Аграрная, подъезде с ул. Академика Глушко к Вознесенскому тракту и подъезде с ул. Минской к Вознесенскому тракту. Реконструкцию светофоров проведут на ул. Патриса Лумумбы ‒ пр. А.Камалеева, ул. Патриса Лумумбы ‒ ул. Космонавтов, ул. Аграрная ‒ ул. Назиба Жиганова и проспекте Победы — ул. Закиева.

«Реальное время» подробно рассказывало о проекте строительства дороги по улице Патриса Лумумбы. Ожидается, что она поможет решить проблему с пробками, которые на указанной улице наблюдаются и зимой и летом, и утром и вечером.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина