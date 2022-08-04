Власти Казани утвердили проект дороги по улице Патриса Лумумбы
Исполком Казани утвердил проект строительства по улице Патриса Лумумбы дороги на участке от проспекта Альберта Камалеева до улицы Назиба Жиганова. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов мэрии города.
Протяженность трассы линейного объекта составляет 3 596 м, говорится в документе. Дорога относится к категории магистральных улиц общегородского значения 2-го класса.
Проектом предусмотрено строительство участка от ул. Патриса Лумумбы до ул. Аграрной протяженностью более 2 км, начала (162 метра) и конца (194 метра) бокового проезда моста слева по ул. Патриса Лумумбы, а также бокового проезда моста справа (247 метров). В планах реконструкция ул. Космонавтов и съезда с ул. Патриса Лумумбы на ул. Космонавтов.
На участке от ул. Патриса Лумумбы до ул. Аграрной предусмотрена велодорожка шириной 2—2,5 метра, а также тротуар в 2,2—3 метра. Они же прописаны проектом и на ул. Космонавтов.
Расчетная скорость движения на участках от ул. Патриса Лумумбы до ул. Аграрной, по ул. Космонавтов и съезде с ул. Патриса Лумумбы на ул. Космонавтов составит 70 км/час. Ограничение в 50 км/час предусмотрено для начала и конца бокового проезда моста слева по ул. Патриса Лумумбы. На самом боковом проезде расчетная скорость обозначена в 40 км/час, он относится к дороге местного значения.
Число полос движения на участке от ул. Патриса Лумумбы до ул. Аграрной составит от четырех до семи, на участке по ул. Космонавтов, протяжность которого 1 052 метра, — от двух до пяти полос. На съезде и боковых проездах для движения доступны две полосы.
Проектом предусмотрена установка новых светофоров и реконструкция существующих. Новые появятся на ул. Патриса Лумумбы ‒ ул. Аграрная, подъезде с ул. Академика Глушко к Вознесенскому тракту и подъезде с ул. Минской к Вознесенскому тракту. Реконструкцию светофоров проведут на ул. Патриса Лумумбы ‒ пр. А.Камалеева, ул. Патриса Лумумбы ‒ ул. Космонавтов, ул. Аграрная ‒ ул. Назиба Жиганова и проспекте Победы — ул. Закиева.
«Реальное время» подробно рассказывало о проекте строительства дороги по улице Патриса Лумумбы. Ожидается, что она поможет решить проблему с пробками, которые на указанной улице наблюдаются и зимой и летом, и утром и вечером.
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