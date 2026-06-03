Власти Татарстана могут признать одичавших собак охотничьим ресурсом

Госкомитет РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике должен разработать специальную методику подсчета

Фото: Василий Иванов

На заседании Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике было принято решение относительно вопроса популяции одичавших собак в регионе.

По итогам заседания единогласно было утверждено постановление, обязывающее Госкомитет разработать специальную методику подсчета одичавших собак на территории республики. В рамках принятого решения до конца 2026 года планируется внесение в Госсовет законопроекта, который предусматривает признание одичавших собак охотничьим ресурсом.

Ранее в Татарстане за год потерялись более 4 тыс. домашних животных. Республика вошла в топ-10 регионов России по числу пропавших питомцев, а кошки теряются в 2,4 раза чаще собак.

Наталья Жирнова